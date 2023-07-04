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Герою СВО из Кыштовского района Алексею Бородину подарили на свадьбу спальный мешок

4 июля 2023, 07:15
Фото: ЗАГС НСО
Молодожены поженились во время отпуска по ранению

Герою СВО из Кыштовского района Алексею Бородину подарили на свадьбу спальный мешок

Боец из Кыштовского района Алексей Бородин вернулся в отпуск из зоны СВО. Пользуясь случаем, мужчина сделал предложение любимой девушке.
«29 июня 2023 г. в отделе ЗАГС Чановского района (с. Кыштовка) в торжественной обстановке зарегистрирован брак Бородина Антона и Бочко Алёны», — сообщается на странице новосибирского ЗАГСа.
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Мужчина находится дома в отпуске из-за ранения, полученного в зоне СВО. Контракт Антон Бородин подписал 30 марта нынешнего года. Пользуясь случаем, боец сделал предложение любимой накануне Дня семьи, любви и верности.

Молодых поздравили исполнительный секретарь Кыштовского отделения партии «Единая Россия» Марина Жукова и председатель женсовета Кыштовского района Татьяна Шерко. Свадебным подарком для Антона Бородина стали спальный мешок и внешний аккумулятор для мобильного телефона.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Участник СВО#Свадьба
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