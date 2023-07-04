Герою СВО из Кыштовского района Алексею Бородину подарили на свадьбу спальный мешок

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
«29 июня 2023 г. в отделе ЗАГС Чановского района (с. Кыштовка) в торжественной обстановке зарегистрирован брак Бородина Антона и Бочко Алёны», — сообщается на странице новосибирского ЗАГСа.
Мужчина находится дома в отпуске из-за ранения, полученного в зоне СВО. Контракт Антон Бородин подписал 30 марта нынешнего года. Пользуясь случаем, боец сделал предложение любимой накануне Дня семьи, любви и верности.
Молодых поздравили исполнительный секретарь Кыштовского отделения партии «Единая Россия» Марина Жукова и председатель женсовета Кыштовского района Татьяна Шерко. Свадебным подарком для Антона Бородина стали спальный мешок и внешний аккумулятор для мобильного телефона.