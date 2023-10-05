Фотограф из Новосибирска запечатлел туманность Пакмана в созвездии Кассиопея

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 01:22
Как уточнил Алексей Поляков, он отправился делать снимки «сиинг по Юпитеру». Однако пока ждал это явление, успел сфотографировать Пакмана.
Пакман NGC 281 — это эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. Кассиопея — это созвездие на северном небе, названное в честь тщеславной царицы Кассиопеи, матери Андромеды, в греческой мифологии, которая хвасталась своей непревзойденной красотой
Напомним, что ранее фотограф сделал снимки Урана и Юпитера. А вот Сатурн и Нептун сфотографировать не удалось. Причиной тому стала дымка, которая заволокла небо.