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Астрономическое явление

Фотограф из Новосибирска запечатлел туманность Пакмана в созвездии Кассиопея

5 октября 2023, 01:20
Фото: Алексей Поляков / ВК
Астрономическое явление
Алексей Поляков, астрофотограф из Новосибирска, сделал кадры туманность Пакмана. Снимки он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил Алексей Поляков, он отправился делать снимки «сиинг по Юпитеру». Однако пока ждал это явление, успел сфотографировать Пакмана.

Пакман NGC 281 — это эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. Кассиопея — это созвездие на северном небе, названное в честь тщеславной царицы Кассиопеи, матери Андромеды, в греческой мифологии, которая хвасталась своей непревзойденной красотой

Напомним, что ранее фотограф сделал снимки Урана и Юпитера. А вот Сатурн и Нептун сфотографировать не удалось. Причиной тому стала дымка, которая заволокла небо.

Уран и Юпитер снял фотограф из Новосибирска Алексей Поляков — захватывающие кадры
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#Общество#Новосибирск#Фото#Небо#Эмилия Губарева
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