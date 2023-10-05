Фотограф из Новосибирска запечатлел туманность Пакмана в созвездии Кассиопея

Пакман NGC 281 — это эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. Кассиопея — это созвездие на северном небе, названное в честь тщеславной царицы Кассиопеи, матери Андромеды, в греческой мифологии, которая хвасталась своей непревзойденной красотой