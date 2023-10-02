atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Планеты запечатлел фотограф

Уран и Юпитер снял фотограф из Новосибирска Алексей Поляков — захватывающие кадры

2 октября 2023, 06:33
Фото: ВК/Алексей Поляков
Планеты запечатлел фотограф

Уран и Юпитер снял фотограф из Новосибирска Алексей Поляков

Невероятные снимки планет Солнечной системы сделал фотограф из Новосибирска.

В ночь на 2 октября фотограф Алексей Поляков отправился снимать Уран (Прим.ред. Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе). По его словам, «атмосфера была очень средненькая», но для Сибири пойдет.

Также фотограф запечатлел Юпитер (Прим.ред. Это пятая планета от Солнца и самая большая в Солнечной системе).

А вот Сатурн и Нептун сфотографировать не удалось. Причиной тому стала дымка, которая заволокла небо. На кадрах два гиганта в одном масштабе:

Фото: Алексей Поляков
Фотограф из Новосибирска запечатлел на видео полет кометы Нисимура
Узнать подробнее
Читайте также:
Фотограф из Новосибирска сделала фото озера в форме сердца на КамчаткеФотограф из Новосибирска Поляков сделал красивые кадры самолетов на фоне луныФотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел птиц-зимородков
#Новосибирск#Фото#Эмилия Губарева
Подпишитесь
На карантин массово закрывают детсады и школы в Новосибирске
Сегодня, 03:35
Сколько бензина есть в наличии: грозит ли дефицит топлива Новосибирску
Сегодня, 04:08
В Новосибирске забуксовало строительство парка в пойме реки Каменка
Сегодня, 03:50
Стали известны районы Новосибирска, где живет больше всего мигрантов
Сегодня, 03:25
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
29 сентября, 11:13
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
29 сентября, 02:26