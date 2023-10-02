Уран и Юпитер снял фотограф из Новосибирска Алексей Поляков — захватывающие кадры

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В ночь на 2 октября фотограф Алексей Поляков отправился снимать Уран (Прим.ред. Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе). По его словам, «атмосфера была очень средненькая», но для Сибири пойдет.
Также фотограф запечатлел Юпитер (Прим.ред. Это пятая планета от Солнца и самая большая в Солнечной системе).
А вот Сатурн и Нептун сфотографировать не удалось. Причиной тому стала дымка, которая заволокла небо. На кадрах два гиганта в одном масштабе: