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Комету снял фотограф

Фотограф из Новосибирска запечатлел на видео полет кометы Нисимура

14 сентября 2023, 03:51
Фото: Алексей Поляков/ВК
Комету снял фотограф

Астрофотограф из Новосибирска запечатлел полет кометы Нисимура

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял видео полёта кометы Нисимура, преодолевая трудности, такие как плохая погода, густой туман и облака, однако он успел запечатлеть редкое явление перед рассветом.

Известный фотограф астрономических объектов из Новосибирска, Алексей Поляков, снял удивительное видео полета кометы Нисимура. Он поделился этим на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и рассказал о своем приключении.

По словам фотографа, лучшее время для наблюдения кометы пришлось на период полнолуния. Однако неделю было пасмурно, что усложняло задачу. Алексей уже не рассчитывал успеть запечатлеть Нисимуру.

Но однажды наступила ясная ночь, которая была одной из последних возможностей увидеть комету на достаточно темном небе. Прогноз погоды обещал идеальные условия на юге области. Вместе с другом они решили отправиться ближе к Тальменке, примерно за 30 километров от нее, они свернули в поля, отойдя подальше от дороги.

Там же перед ними возникло еще одно препятствие — густой туман. Они не знали, помешает ли он наблюдениям или рассеется к утру. Влажность также стала проблемой, она текла по телескопам как водопад.

«Еще больше нервов нам доставили облака. Прогноз погоды, казалось бы, был идеальным, но на самом деле не совсем. Небо было постоянно закрыто облаками примерно на половину, но перед рассветом нужный нам участок освободился, что позволило снять небольшое видео с замечательной кометой», — поделился автор видео.

Алексей отметил, что они смогли «попасть в последний вагон уходящего поезда», так как на следующий день уже было бы невозможно увидеть комету.

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