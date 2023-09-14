Фотограф из Новосибирска запечатлел на видео полет кометы Нисимура

Но однажды наступила ясная ночь, которая была одной из последних возможностей увидеть комету на достаточно темном небе. Прогноз погоды обещал идеальные условия на юге области. Вместе с другом они решили отправиться ближе к Тальменке, примерно за 30 километров от нее, они свернули в поля, отойдя подальше от дороги.