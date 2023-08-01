Фотографиями суперлуния в ночь на 1 августа делятся новосибирцы

Во время суперполнолуния Луна на 7% больше и на 16% ярче, чем обычная полная Луна. По сравнению с полной Луной в апогее (самой удаленной точке от Земли), Луна в суперполнолуние будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче.