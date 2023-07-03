Кроме того, в этот день Луна не только будет выглядеть больше, но и изменит свой цвет. Он может быть оранжевым, розовым или красным. Это происходит из-за того, что Луна будет находиться низко, и свет, который она отражает, пройдет через атмосферу, вызывая эффект закатов.