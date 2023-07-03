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Суперлуние в Новосибирске начнется 3 июля 2023 года, у увидеть его можно в 19 часов. Астрономы объясняют, чем особенно это космическое явление и как его наблюдать.
В этот день Луна перейдет в полную фазу. Несколько часов до этого она приблизится к Земле на максимальное расстояние и станет на 5,8% больше обычной полной Луны, а ее свет будет на 12,8% ярче.
Кроме того, в этот день Луна не только будет выглядеть больше, но и изменит свой цвет. Он может быть оранжевым, розовым или красным. Это происходит из-за того, что Луна будет находиться низко, и свет, который она отражает, пройдет через атмосферу, вызывая эффект закатов.
Астрологические эксперты предлагают использовать все возможности суперлуния, чтобы достичь своих целей. Они советуют черпать энергию из этого астрологического события и встречать полнолуние в знаке Козерога с оптимизмом и спокойствием.