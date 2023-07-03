Уже в среду температура поднимется до +25 °С, но также пойдет дождь. Четверг будет самым теплым днем — дневная температура достигнет +29 °С, ночью ожидается +18 °С. Весь день будет облачно, но без осадков. Пятница пройдет солнечно, днем ожидается +28 °С, а ночью столбик термометра опустится до +18 °С.