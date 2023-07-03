Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
На следующей неделе, с 3 по 7 июля, погода в Новосибирске станет теплее, однако ожидается облачность с возможными дождями.
По данным портала Gismeteo, в понедельник температура днем будет около +24 °С, к ночи она опустится до +13 °С. Вторник будет чуть прохладнее, утром столбик термометра покажет примерно +18 °С, а к вечеру ожидается +22 °С.
Уже в среду температура поднимется до +25 °С, но также пойдет дождь. Четверг будет самым теплым днем — дневная температура достигнет +29 °С, ночью ожидается +18 °С. Весь день будет облачно, но без осадков. Пятница пройдет солнечно, днем ожидается +28 °С, а ночью столбик термометра опустится до +18 °С.
Согласно прогнозам гидрометцентра, во второй половине недели в Новосибирске ожидается очень высокая температура. С начала среды дневная температура может достигать +28… +30 °С. Ночи также будут теплыми, около +16… +18 °С.
С другой стороны, сервис «Яндекс.Погода» представляет более консервативные цифры. Днем планируется около +25… +27 °С, а ночью +15… +18 °С. Ожидается пасмурная погода на протяжении всей недели.