atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:49

Published Сегодня, 01:49

Modified Сегодня, 02:03

Updated Сегодня, 02:03

Изображение материала

Началась самая жаркая неделя в июле: жару с дождями обещают синоптики в Новосибирске

3 июля 2023, 01:49
Фото: 1MI
Прогноз погоды на рабочую неделю

Жару с дождями обещают синоптики в Новосибирске на рабочей неделе с 3 по 7 июля 2023

С 3 по 7 июля в Новосибирске ожидается теплая погода с дождями, постепенное повышение температуры, без осадков и солнечно.

На следующей неделе, с 3 по 7 июля, погода в Новосибирске станет теплее, однако ожидается облачность с возможными дождями.

По данным портала Gismeteo, в понедельник температура днем будет около +24 °С, к ночи она опустится до +13 °С. Вторник будет чуть прохладнее, утром столбик термометра покажет примерно +18 °С, а к вечеру ожидается +22 °С.

Уже в среду температура поднимется до +25 °С, но также пойдет дождь. Четверг будет самым теплым днем — дневная температура достигнет +29 °С, ночью ожидается +18 °С. Весь день будет облачно, но без осадков. Пятница пройдет солнечно, днем ожидается +28 °С, а ночью столбик термометра опустится до +18 °С.

Согласно прогнозам гидрометцентра, во второй половине недели в Новосибирске ожидается очень высокая температура. С начала среды дневная температура может достигать +28… +30 °С. Ночи также будут теплыми, около +16… +18 °С.

С другой стороны, сервис «Яндекс.Погода» представляет более консервативные цифры. Днем планируется около +25… +27 °С, а ночью +15… +18 °С. Ожидается пасмурная погода на протяжении всей недели.

Какая температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище в июле 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
Сезон сбора белых грибов начался в Новосибирской области в июле 2023Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Дождь#Температура#Ветер#Солнце#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Пригожин прокомментировал массовый автопробег ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 07:50
Фото из архивов командира батальона «Вега» Панфёрова опубликовали в Новосибирске
1 июля 03:23
Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились вандальные надписи про ЧВК «Вагнер»
Вчера, 14:02
Сезон сбора белых грибов начался в Новосибирской области в июле 2023
Сегодня, 01:30
Названа шокирующая причина нападения подростков на мальчика под Новосибирском
Сегодня, 01:40