Опубликованы фотографии снесенных исторических зданий и памятников Новосибирска

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Фотографии утраченных исторических зданий и памятников Новосибирска были опубликованы изданием «МК в Новосибирске» 14 сентября. Эти объекты исчезли с городских улиц по разным причинам, какое-то время назад.
На старых фотографиях можно увидеть различные здания — храмы, жилые дома, пожарную каланчу. Среди них есть примеры деревянной архитектуры, а также здания, построенные из кирпича и камня.
Одним из утраченных объектов было здание кинотеатра «Первый Совкино», которое строили по проекту архитектора Андрея Крячкова. Это здание находилось на углу бывшего Николаевского проспекта (теперь это Красный проспект) и улицы Октябрьской. Кинотеатр был двухэтажным, на верхнем этаже находились служебные и административные помещения. Объект считается одним из самых прекрасных зданий в центре города, но в 1968 году его снесли, чтобы построить новый кинотеатр имени В. Маяковского.