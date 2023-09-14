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Здания-приведения.

Опубликованы фотографии снесенных исторических зданий и памятников Новосибирска

14 сентября 2023, 03:06
Фото: atas.info

Здания-приведения.

В Новосибирске были опубликованы фотографии исторических зданий и памятников, которые исчезли со временем по разным причинам.

Фотографии утраченных исторических зданий и памятников Новосибирска были опубликованы изданием «МК в Новосибирске» 14 сентября. Эти объекты исчезли с городских улиц по разным причинам, какое-то время назад.

На старых фотографиях можно увидеть различные здания — храмы, жилые дома, пожарную каланчу. Среди них есть примеры деревянной архитектуры, а также здания, построенные из кирпича и камня.

Одним из утраченных объектов было здание кинотеатра «Первый Совкино», которое строили по проекту архитектора Андрея Крячкова. Это здание находилось на углу бывшего Николаевского проспекта (теперь это Красный проспект) и улицы Октябрьской. Кинотеатр был двухэтажным, на верхнем этаже находились служебные и административные помещения. Объект считается одним из самых прекрасных зданий в центре города, но в 1968 году его снесли, чтобы построить новый кинотеатр имени В. Маяковского.

Речной вокзалРечной вокзал
Здание Русского для внешней торговли банка. Красный проспект № 13Здание Русского для внешней торговли банка. Красный проспект № 13
Дом Ежова на Красном проспекте. Трёхэтажное кирпичное здание, принадлежавшее Ежову, было построено на Николаевском проспекте в 1900—1910 гг. Отличительной особенностью здания был тротуар, выложенный из стеклянных блоков вдоль фасада для освещения подвальных помещений. Тротуар сохранялся до конца 1960-х гг. Первоначально на первом этаже находился аптекарский магазин и магазин «Вино—бакалея», затем появилось кафе «Марс», позднее переименованное в «Кафе де Пари». С конца 1940-х гг. на втором и третьем этажах здания размещалась школа № 28, а на первом — магазины «Бакалея», «Гастрономия» и «Кондитерский». В 1968 г. часть застройки Красного проспекта, в том числе и дом Ежова, была снесена в связи с постройкой нового помещения кинотеатра имени Маяковского.Дом Ежова на Красном проспекте. Трёхэтажное кирпичное здание, принадлежавшее Ежову, было построено на Николаевском проспекте в 1900—1910 гг. Отличительной особенностью здания был тротуар, выложенный из стеклянных блоков вдоль фасада для освещения подвальных помещений. Тротуар сохранялся до конца 1960-х гг. Первоначально на первом этаже находился аптекарский магазин и магазин «Вино—бакалея», затем появилось кафе «Марс», позднее переименованное в «Кафе де Пари». С конца 1940-х гг. на втором и третьем этажах здания размещалась школа № 28, а на первом — магазины «Бакалея», «Гастрономия» и «Кондитерский». В 1968 г. часть застройки Красного проспекта, в том числе и дом Ежова, была снесена в связи с постройкой нового помещения кинотеатра имени Маяковского.
Мечеть Новониколаевского Магометанского общества на улице Фрунзе, 1а.Была построена на средства верующих в 1916 году. Согласно историческим данным, в 1927 году здесь проходил съезд мусульман Сибири. В 1937 году мечеть была закрыта, минарет и гумбас разобраны, вся имевшаяся движимость расхищена, а здание передано клубу пожарников. В 2010 году мечеть была разобрана.Мечеть Новониколаевского Магометанского общества на улице Фрунзе, 1а.Была построена на средства верующих в 1916 году. Согласно историческим данным, в 1927 году здесь проходил съезд мусульман Сибири. В 1937 году мечеть была закрыта, минарет и гумбас разобраны, вся имевшаяся движимость расхищена, а здание передано клубу пожарников. В 2010 году мечеть была разобрана.
Памятник Ленину перед вторым корпусом НЭТИ/ НГТУ (Новосибирск, проспект К. Маркса, д 20 корп. 2).Памятник Ленину перед вторым корпусом НЭТИ/ НГТУ (Новосибирск, проспект К. Маркса, д 20 корп. 2).
Фото: nsk.novosibdom.ru
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#Новосибирск#Новосибирская область#Памятник#Здания#Исторические здания#Эмилия Губарева
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