Опубликованы фотографии снесенных исторических зданий и памятников Новосибирска

Одним из утраченных объектов было здание кинотеатра «Первый Совкино», которое строили по проекту архитектора Андрея Крячкова. Это здание находилось на углу бывшего Николаевского проспекта (теперь это Красный проспект) и улицы Октябрьской. Кинотеатр был двухэтажным, на верхнем этаже находились служебные и административные помещения. Объект считается одним из самых прекрасных зданий в центре города, но в 1968 году его снесли, чтобы построить новый кинотеатр имени В. Маяковского.