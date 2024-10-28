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2024
Тест. Я знаю, где это! Угадайте место в Новосибирске по одному фото — тест для внимательных
28 октября, 08:38
2023
Мэрия начала согласовывать внешний вид новостроек в Новосибирске
Мэрия начала официально согласовывать внешний вид новостроек в Новосибирске, первые проекты, прошедшие процедуру, уже опубликованы на официальном сайте города.
12 октября 2023, 06:37
Опубликованы фотографии снесенных исторических зданий и памятников Новосибирска
В Новосибирске были опубликованы фотографии исторических зданий и памятников, которые исчезли со временем по разным причинам.
14 сентября 2023, 03:06
2022
Многоквартирный исторический дом на Димитрова в Новосибирске отреставрировали
18 октября 2022, 09:48
Травников анонсировал строительство небоскреба в Новосибирске
21 сентября 2022, 06:24

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