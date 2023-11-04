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Работу представят в Америке

Снимок новосибирского фотографа показали на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

4 ноября 2023, 05:46
Фото: 1MI
Работу представят в Америке
Работа фотографа из Новосибирска, победившая в конкурсе Sloika, была представлена на рекламном экране в Нью-Йорке на Таймс-Сквер.

Фотограф из Новосибирска, Ольга Бурмистрова, получила вознаграждение за победу в конкурсе NFT-маркетплейса Sloika. Ее снимок был размещен на огромном рекламном экране площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Для Ольги это было большой честью, и она поделилась этой новостью со своими подписчиками на «ВКонтакте».

Ранее ее работу уже показывали на выставке в Риме. Теперь фотографии победителей конкурса будут предложены к продаже.

Снимок фотографа из Новосибирска покажут в Риме и Нью-Йорке
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#Общество#Новосибирск#Фото#Эмилия Губарева#Фотограф#Нью-Йорк
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