Снимок новосибирского фотографа показали на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Фотограф из Новосибирска, Ольга Бурмистрова, получила вознаграждение за победу в конкурсе NFT-маркетплейса Sloika. Ее снимок был размещен на огромном рекламном экране площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке.
Для Ольги это было большой честью, и она поделилась этой новостью со своими подписчиками на «ВКонтакте».
Ранее ее работу уже показывали на выставке в Риме. Теперь фотографии победителей конкурса будут предложены к продаже.