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Портрет фотографа из Новосибирска показали на экране Таймс-сквер в Нью-Йорке
Автопортрет фотографа из Новосибирска был показан на экране Таймс-сквер в Нью-Йорке в рамках выставки Women In Tech —2024.
12 марта, 01:37
Ноябрь 2023
Снимок новосибирского фотографа показали на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Работа фотографа из Новосибирска, победившая в конкурсе Sloika, была представлена на рекламном экране в Нью-Йорке на Таймс-Сквер.
4 ноября 2023, 05:46

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