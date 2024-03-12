Портрет фотографа из Новосибирска показали на экране Таймс-сквер в Нью-Йорке

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
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Updated Сегодня, 01:39
Фотограф из Новосибирска Ольга Бурмистрова представила свою необычную работу на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ее автопортрет был частью выставки Women In Tech — 2024.
Ольга разместила прозрачный автопортрет себя на фоне пустыни Гоби. Она рассказала, что во время своего свадебного путешествия по Монголии она ощутила великолепие и вдохновение от пустыни Гоби. Сибирячка назвала свой коллаж «Memories».
Напомним, что это не единственный снимок новосибирского фотографа, который показали на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Ее также транслировали на выставке в Риме и размещали ее фото в PhotoVogue.