Фотографии из Новосибирска вошли в топ-100 лучших снимков России

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Сервис 2ГИС собрал список лучших фотографий России за 2023 год, в который вошли несколько снимков из Новосибирска.
В прошлом году пользователи добавили на карты сервиса более 25 млн фотографий. Нейросеть помогла выбрать наиболее красивые снимки из этого огромного числа — всего 6000. Затем редакция 2ГИС и фотограф Слава Степанов, специализирующийся на съемке городов с высоты, отобрали 100 самых удачных снимков.
Снимки в Новосибирске авторы делали на разных локациях: зоопарке, на набережной, в парке «Бердская коса» и в НГУАДИ.