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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Какие фото стали лучшими

Фотографии из Новосибирска вошли в топ-100 лучших снимков России

9 января 2024, 07:04
Фото: atas.info
Какие фото стали лучшими
В топ-100 фотографий России, составленном сервисом 2ГИС, попали несколько снимков из Новосибирска.

Сервис 2ГИС собрал список лучших фотографий России за 2023 год, в который вошли несколько снимков из Новосибирска.

В прошлом году пользователи добавили на карты сервиса более 25 млн фотографий. Нейросеть помогла выбрать наиболее красивые снимки из этого огромного числа — всего 6000. Затем редакция 2ГИС и фотограф Слава Степанов, специализирующийся на съемке городов с высоты, отобрали 100 самых удачных снимков.

Фото: Никита Мако / 2ГИС

Снимки в Новосибирске авторы делали на разных локациях: зоопарке, на набережной, в парке «Бердская коса» и в НГУАДИ.

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#Новосибирск#Фотографии#Снимки#Эмилия Губарева#2ГИС#Фотограф
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