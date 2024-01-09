Фотографии из Новосибирска вошли в топ-100 лучших снимков России

В прошлом году пользователи добавили на карты сервиса более 25 млн фотографий. Нейросеть помогла выбрать наиболее красивые снимки из этого огромного числа — всего 6000. Затем редакция 2ГИС и фотограф Слава Степанов, специализирующийся на съемке городов с высоты, отобрали 100 самых удачных снимков.