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Астрофотограф из Новосибирска сделал макросъемку осы и мухи

Астрофотограф из Новосибирска сделал макросъемку осы и мухи

20 ноября 2023, 01:21
Фото: Midjourney
Известный в Новосибирске астрономический фотограф Алексей Поляков провел макросъемку осы и мухи. Снимки он опубликовал в соцсетях.

Как отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Алексей Поляков, фотографировать в предзимний и зимний период на небе нечего, так как оно «бесконечно серое». Он решил сделать съемку на объектив от микроскопа для макросъемки.

«Решил провести тест объектива от микроскопа для макросъемки, у меняя под рукой был простой 8Х 0,25. Оса у меня была в засушенном виде, а где еще брать моделей, посетовал жене. Проходит полчаса и она ловит для меня муху!!! Все как в природе, лев сидит и ждет, когда львица принесет добычу», — рассказал фотограф.

Также он отметил, что «особо чувствительным» лучше не смотреть эти кадры, так как насекомые сняты при сильном увеличении и могут напугать.

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#Новосибирск#Насекомые#Фото#Фотография#Эмилия Губарева#Фотограф
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