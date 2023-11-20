Астрофотограф из Новосибирска сделал макросъемку осы и мухи

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
Как отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Алексей Поляков, фотографировать в предзимний и зимний период на небе нечего, так как оно «бесконечно серое». Он решил сделать съемку на объектив от микроскопа для макросъемки.
«Решил провести тест объектива от микроскопа для макросъемки, у меняя под рукой был простой 8Х 0,25. Оса у меня была в засушенном виде, а где еще брать моделей, посетовал жене. Проходит полчаса и она ловит для меня муху!!! Все как в природе, лев сидит и ждет, когда львица принесет добычу», — рассказал фотограф.
Также он отметил, что «особо чувствительным» лучше не смотреть эти кадры, так как насекомые сняты при сильном увеличении и могут напугать.