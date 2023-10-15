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Астрофотограф из Новосибирска снял молекулярные пылевые облака на Алтае

Астрофотограф из Новосибирска снял молекулярные пылевые облака на Алтае

15 октября 2023, 12:10
Фото: Алексей Поляков / ВК
Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков сделал уникальные кадры молекулярных пылевых облаков в удаленной туманности Тельца, для чего пришлось ехать на Алтай.

Алексей Поляков, фотограф, занимающийся съемкой звездного неба, решил сделать уникальные снимки газовых облаков в удаленной туманности Тельца.

Они находятся на расстоянии около 400 световых лет от нас. Однако для этого ему пришлось проехать несколько сотен километров до Курайской степи на Алтае.

Поляков отметил, что небо на Алтае идеально подходит для астрофотографии, поэтому он смог сделать снимок всего за час. В то же время, чтобы снять эту же туманность в Новосибирской области, ему пришлось бы потратить не менее 2,5 часов.

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#Общество#Новосибирск#Фото#Алтай#Небо#Эмилия Губарева
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