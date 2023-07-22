Новосибирский депутат Антонов прокомментировал гибель военкора Ростислава Журавлева

О гибели Ростислава Журавлева стало известно 22 июля. Сообщается, что группа журналистов попала под обстрел в Запорожской области. Четыре журналиста получили ранения, позже Ростислав Журавлев скончался от полученной кровопотери. Причиной серьезных ранений могло стать применение ВСУ кассетных боеприпасов.