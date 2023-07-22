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Новосибирский депутат Антонов прокомментировал гибель военкора Ростислава Журавлева

22 июля 2023, 13:21
Фото: Telegram-канал Ростислава Антонова
Новосибирский депутат прокомментировал гибель журналиста
В субботу 22 июля стало известно о гибели в зоне СВО военного корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева. Трагедию прокомментировал депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.
«Думали еще как-то пообщаться. Но вот как-то не сложилось. 18 июля Ростиславу исполнилось 34 года, двое маленьких сыновей… Мои соболезнования семье», — написал Ростислав Антонов в Telegram-канале.

Также депутат выложил совместные фотографии с погибшим журналистом.

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О гибели Ростислава Журавлева стало известно 22 июля. Сообщается, что группа журналистов попала под обстрел в Запорожской области. Четыре журналиста получили ранения, позже Ростислав Журавлев скончался от полученной кровопотери. Причиной серьезных ранений могло стать применение ВСУ кассетных боеприпасов.

Также сообщается о ранениях, полученных фотокорреспондентом РИА «Новости» Константином Михальчевским. Журналиста планируют отправить на лечение в Крым.

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