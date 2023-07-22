Новосибирский депутат Антонов прокомментировал гибель военкора Ростислава Журавлева

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
«Думали еще как-то пообщаться. Но вот как-то не сложилось. 18 июля Ростиславу исполнилось 34 года, двое маленьких сыновей… Мои соболезнования семье», — написал Ростислав Антонов в Telegram-канале.
Также депутат выложил совместные фотографии с погибшим журналистом.
О гибели Ростислава Журавлева стало известно 22 июля. Сообщается, что группа журналистов попала под обстрел в Запорожской области. Четыре журналиста получили ранения, позже Ростислав Журавлев скончался от полученной кровопотери. Причиной серьезных ранений могло стать применение ВСУ кассетных боеприпасов.
Также сообщается о ранениях, полученных фотокорреспондентом РИА «Новости» Константином Михальчевским. Журналиста планируют отправить на лечение в Крым.