Стало известно о состоянии девочки, сбитой полицейским в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Стало известно о состоянии 6-летней девочки, которую сбил сотрудник полиции на пешеходном переходе в Карасуке. Мама рассказала об этом происшествии изданию «Горсайт».
ДТП случилось вечером 7 августа. Полицейский сбил ребенка и скрылся, оставив его на дороге одного. Мать поделилась, что в тот день впервые разрешила дочке самой сходить в магазин. Ребенок переходил дорогу по «зебре», соблюдая правила, но все едва не закончилось трагедией.
Когда женщина прибежала на место происшествия, увидела свою дочь, которая была в слезах. Ребенка сразу же отправили в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом ноги.
Девочка воспитывается в большой семье. Пока мама находится с ней в больнице, родственница присматривает за остальными детьми, так как семья неполная. Органы опеки предложили свою помощь.
Полицейский, совершивший наезд на ребенка, временно отстранен от должности. Кроме того, суд удовлетворил просьбу следователя о запрете определенных действий для обвиняемого.