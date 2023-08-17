Стало известно о состоянии девочки, сбитой полицейским в Новосибирской области

ДТП случилось вечером 7 августа. Полицейский сбил ребенка и скрылся, оставив его на дороге одного. Мать поделилась, что в тот день впервые разрешила дочке самой сходить в магазин. Ребенок переходил дорогу по «зебре», соблюдая правила, но все едва не закончилось трагедией.