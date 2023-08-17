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Девочка пострадала

Стало известно о состоянии девочки, сбитой полицейским в Новосибирской области

17 августа 2023, 04:01
Фото: 1MI
Девочка пострадала

Под Новосибирском мама сбитой полицейским девочки рассказала об ее состоянии

6-летняя девочка, которую сбил полицейский на пешеходном переходе в Новосибирской области, получила сотрясение мозга и перелом ноги, врачи оказывают ей помощь, а полицейский был временно отстранен от должности.

Стало известно о состоянии 6-летней девочки, которую сбил сотрудник полиции на пешеходном переходе в Карасуке. Мама рассказала об этом происшествии изданию «Горсайт».

ДТП случилось вечером 7 августа. Полицейский сбил ребенка и скрылся, оставив его на дороге одного. Мать поделилась, что в тот день впервые разрешила дочке самой сходить в магазин. Ребенок переходил дорогу по «зебре», соблюдая правила, но все едва не закончилось трагедией.

Когда женщина прибежала на место происшествия, увидела свою дочь, которая была в слезах. Ребенка сразу же отправили в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом ноги.

Девочка воспитывается в большой семье. Пока мама находится с ней в больнице, родственница присматривает за остальными детьми, так как семья неполная. Органы опеки предложили свою помощь.

Полицейский, совершивший наезд на ребенка, временно отстранен от должности. Кроме того, суд удовлетворил просьбу следователя о запрете определенных действий для обвиняемого.

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