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Новосибирец дважды не смог забрать автомобиль после угона

20 мая 2023, 09:28
Фото: 1MI
Отвертка не помогла горе-угонщику

В Новосибирске горе-угонщик остался без автомобиля

В Новосибирске поймали подозреваемого в попытке угона автомобиля. При этом угонщику так и не удалось насладиться поездкой.
«14 мая с парковки, расположенной у дома по улице Михаила Кулагина, был угнан автомобиль Mitsubishi Canter, принадлежащий жителю Октябрьского района. Гражданин обратился в полицию с заявлением», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль был быстро обнаружен полицейскими на другой стороне дома с разбитым стеклом и раскуроченным замком. По итогам просмотра камер видеонаблюдения был задержан восемнадцатилетний новосибирец, проживающий в Кировском районе.

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На допросе угонщик рассказал, что быстро разбил стекло и проник внутрь. Однако завести мотор с помощью отвертки воришке не удалось, вопреки всем усилиям. Тогда он попросил водителя фуры отбуксировать автомобиль до дома, но трос порвался. Плюнув на все попытки, парень бросил иномарку и скрылся.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Сейчас воришка находится под подпиской о невыезде. 

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Угон#Угонщик#Полиция
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