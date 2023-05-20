Новосибирец дважды не смог забрать автомобиль после угона

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
«14 мая с парковки, расположенной у дома по улице Михаила Кулагина, был угнан автомобиль Mitsubishi Canter, принадлежащий жителю Октябрьского района. Гражданин обратился в полицию с заявлением», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Автомобиль был быстро обнаружен полицейскими на другой стороне дома с разбитым стеклом и раскуроченным замком. По итогам просмотра камер видеонаблюдения был задержан восемнадцатилетний новосибирец, проживающий в Кировском районе.
На допросе угонщик рассказал, что быстро разбил стекло и проник внутрь. Однако завести мотор с помощью отвертки воришке не удалось, вопреки всем усилиям. Тогда он попросил водителя фуры отбуксировать автомобиль до дома, но трос порвался. Плюнув на все попытки, парень бросил иномарку и скрылся.
Полицией возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Сейчас воришка находится под подпиской о невыезде.