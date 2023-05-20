Новосибирец дважды не смог забрать автомобиль после угона

На допросе угонщик рассказал, что быстро разбил стекло и проник внутрь. Однако завести мотор с помощью отвертки воришке не удалось, вопреки всем усилиям. Тогда он попросил водителя фуры отбуксировать автомобиль до дома, но трос порвался. Плюнув на все попытки, парень бросил иномарку и скрылся.