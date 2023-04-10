Воровал неизвестный лампочки в 2021 году в Первомайском районе. Он неоднократно попадал в поле зрения камер из-за своего приметного образа – на голове у хулигана было ведро с прорезями для глаз. С тех времен его прозвали «пластиковым рыцарем».