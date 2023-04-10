Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
Воровал неизвестный лампочки в 2021 году в Первомайском районе. Он неоднократно попадал в поле зрения камер из-за своего приметного образа – на голове у хулигана было ведро с прорезями для глаз. С тех времен его прозвали «пластиковым рыцарем».
В ВК-группе «Моя Первомайска» вновь опубликовали видео с проделками пластикового рыцаря. На кадрах мужчина забирается на перила лестницы, дотягивается до лампочки и выкручивает ее.
«Бессмертная классика. Короткий фильм о подвигах пластикового рыцаря, который с сегодняшнего дня еще и зеркальный дебошир», — сказано в посте.
Напомним, что накануне в Новосибирске в одном из домов неизвестный разбил зеркало в лифте. Эту шалость, думают сибиряки, мог совершить тот же мужчина с ведром на голове.