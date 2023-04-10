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Появилось видео с проделками «пластикового рыцаря», ворующего лампочки в Новосибирске

10 апреля 2023, 02:37
Фото: ВК/Моя Первомайка
Новосибирец скручивал лампочки

В Новосибирске появилось видео с проделками «пластикового рыцаря», ворующего лампочки

В одной из многоэтажек в Новосибирске неизвестный сломал зеркало в лифте. Пользователи соцсетей предположили, что хулиганом был мужчина, который в 2021 году воровал лампочки в подъезде с ведром на голове.

Воровал неизвестный лампочки в 2021 году в Первомайском районе. Он неоднократно попадал в поле зрения камер из-за своего приметного образа – на голове у хулигана было ведро с прорезями для глаз. С тех времен его прозвали «пластиковым рыцарем».

В ВК-группе «Моя Первомайска» вновь опубликовали видео с проделками пластикового рыцаря. На кадрах мужчина забирается на перила лестницы, дотягивается до лампочки и выкручивает ее.

«Бессмертная классика. Короткий фильм о подвигах пластикового рыцаря, который с сегодняшнего дня еще и зеркальный дебошир», — сказано в посте.

Напомним, что накануне в Новосибирске в одном из домов неизвестный разбил зеркало в лифте. Эту шалость, думают сибиряки, мог совершить тот же мужчина с ведром на голове.

#Эмилия Губарева#Воровство#Общество#Город#Новосибирск#Видео
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