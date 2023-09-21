Правительство области поддержит разработку сети для поиска угнанного транспорта

Как пояснил врио министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, регулярная поддержка инновационным компаниям в сфере коммерциализации научных знаний и трансфера технологий оказывается в регионе в течение многих лет. Так, в 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 млн. рублей. По условиям конкурса, компании получают субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. В 2023 году решением Губернатора региона Андрея Травникова объем средств на предоставление субсидий победителям конкурса увеличен до 170 миллионов рублей. Для компаний-участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня (СиббиоНОЦ) объем субсидий может достигать до 10 миллионов рублей. Партнерами инновационных компаний выступают академические институты и университеты Новосибирской области.