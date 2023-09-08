Губернатор отметил, что в регионе есть сильные проекты и инициативы молодежи

Самое главное, ради чего вы реализуете свои проекты и идеи — вы их реализуете для людей, для тех, кто в этом нуждается, для тех, кто в этом хочет участвовать. Ценность волонтерской деятельности в том, что люди, которым нужна помощь, её получают, а люди, которые готовы отдавать, оказывать помощь, они в это вовлекаются. Не так важно добиться максимального количества участников, самое главное, чтобы вы всегда знали, что вы реализуете свой проект для того, чтобы увлечь единомышленников», — отметил глава региона.