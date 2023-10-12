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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:54

Покататься воришке не удалось

В Новосибирске пьяный воришка угнал машину приятеля

12 октября 2023, 08:53
Фото: 1MI
Покататься воришке не удалось

В Новосибирске пьяный угонщик украл машину у знакомого

В Кировском районе Новосибирска полицейские арестовали угонщика. Мужчине не удалось покататься на приглянувшейся ему машине. Теперь подозреваемому придется ответить по заслугам.

О краже автомобиля стало известно 26 сентября. Иномарка Toyota Corona Premio была угнана от дома по улице Виктора Уса. Впрочем, поиски завершились быстро.

«Прибывшие сотрудники полиции обнаружили автомобиль недалеко от места угона после дорожно-транспортного происшествия. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Кировского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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На допросе выяснилось, что хозяин и воришка вместе выпивали. Когда мужчина выронил ключи от машины, подозреваемый сразу же положил их в карман. Потом завел автомобиль и решил прокатиться по ночному Новосибирску, но не учел бродивший в крови алкоголь и сразу же врезался в стоявшее рядом транспортное средство. Разочарованный сибиряк бросил угнанную «Тойоту» и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#Новосибирск#Полиция#Угон#Алкогольное опьянение#Угонщик#Александр Ляхов
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