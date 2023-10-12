В Новосибирске пьяный воришка угнал машину приятеля

На допросе выяснилось, что хозяин и воришка вместе выпивали. Когда мужчина выронил ключи от машины, подозреваемый сразу же положил их в карман. Потом завел автомобиль и решил прокатиться по ночному Новосибирску, но не учел бродивший в крови алкоголь и сразу же врезался в стоявшее рядом транспортное средство. Разочарованный сибиряк бросил угнанную «Тойоту» и скрылся.