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Полицейский мог украсть машину у мертвеца

Технику МВД, укравшему Lexus у мертвого новосибирца, грозит увольнение

16 сентября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Полицейский мог украсть машину у мертвеца
В ГУ МВД по Новосибирской области отреагировали на скандальное происшествие с техником. По факту возможной кражи имущества у мертвеца начата проверка.
«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области в результате проведения комплекса мероприятий установлены факты противоправной деятельности сотрудника одного из отделов полиции УМВД России по городу Новосибирску. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о технике МВД, который фактически украл автомобиль марки Lexus у погибшего новосибирца. Во время выезда на место происшествия по 1-й Моховой улице мужчина якобы присвоил себе ключи от машины, госномер, ПТС, прибор для диагностики и ксерокопию паспорта. Позже он забрал иномарку себе, считая, что хозяину она больше не нужна.

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#Происшествия#Автомобиль#Полиция#Кража#Полицейский#Александр Ляхов
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