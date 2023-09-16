Технику МВД, укравшему Lexus у мертвого новосибирца, грозит увольнение

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области в результате проведения комплекса мероприятий установлены факты противоправной деятельности сотрудника одного из отделов полиции УМВД России по городу Новосибирску. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о технике МВД, который фактически украл автомобиль марки Lexus у погибшего новосибирца. Во время выезда на место происшествия по 1-й Моховой улице мужчина якобы присвоил себе ключи от машины, госномер, ПТС, прибор для диагностики и ксерокопию паспорта. Позже он забрал иномарку себе, считая, что хозяину она больше не нужна.