Технику МВД, укравшему Lexus у мертвого новосибирца, грозит увольнение

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о технике МВД, который фактически украл автомобиль марки Lexus у погибшего новосибирца. Во время выезда на место происшествия по 1-й Моховой улице мужчина якобы присвоил себе ключи от машины, госномер, ПТС, прибор для диагностики и ксерокопию паспорта. Позже он забрал иномарку себе, считая, что хозяину она больше не нужна.