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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Жительница Новосибирска разбила алкоголь в магазине после известий об угоне машины

10 марта 2023, 10:41
Фото: 1MI
Сибирячка узнала об угоне авто и выместила злость на алкоголе в магазине
Женщина выместила злость на бутылках с алкоголем в магазине в Новосибирске после вестей об угоне автомобиля. На нее полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Сибирячка узнала, что ее машину угнали неизвестные. Она не придумала ничего лучше, как отправиться в ближайший супермаркет на улице Громова и разгромить секцию с алкоголем, чтобы снять стресс.

«Женщина разбила 25 бутылок в магазине. На нее составили административный протокол. Сама она об угоне не заявляла», - сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирска Наталья Жуласова.

Напомним, ранее в один из магазинов на левом берегу Новосибирска вломился пьяный мужчина. Он разнес полки с продуктами и уехал в отделение полиции.

Пьяный дебошир разгромил магазин в Ленинском районе Новосибирска
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#Машина#Угон#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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