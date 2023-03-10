Жительница Новосибирска разбила алкоголь в магазине после известий об угоне машины

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Сибирячка узнала, что ее машину угнали неизвестные. Она не придумала ничего лучше, как отправиться в ближайший супермаркет на улице Громова и разгромить секцию с алкоголем, чтобы снять стресс.
«Женщина разбила 25 бутылок в магазине. На нее составили административный протокол. Сама она об угоне не заявляла», - сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирска Наталья Жуласова.
Напомним, ранее в один из магазинов на левом берегу Новосибирска вломился пьяный мужчина. Он разнес полки с продуктами и уехал в отделение полиции.