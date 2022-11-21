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В Новосибирске пьяный дебошир разгромил в Ленинском районе магазин

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI
Водка
Мужчина 35 лет похитил в магазине две бутылки водки, тут же их выпил и угрожал ножом сотрудникам охраны

В субботу вечером в магазин на улице Забалуева пришел нетрезвый гражданин и устроил там настоящий дебош. В торговом зале были обрушены полки, повсюду валялись разбитые бутылки со спиртным и банки пива, провода от сигнализации были оборваны, пол усыпан огнетушащим порошком и оглушительно выла сирена. 

Работники торговой точки вызвали охрану, бойцы БГР скрутили хулигана, который никого к себе не подпускал и угрожал ножом. 

Нарушителя обезоружили, задержали и передали сотрудникам полиции.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают размер ущерба, причиненного магазину.

Ранее сообщалось о пьяной драке возле бара в Ленинском районе Новосибирска.
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#Новосибирск#Алкогольное опьянение#Магазин#Дебош#Происшествия#Общество
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