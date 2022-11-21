В Новосибирске пьяный дебошир разгромил в Ленинском районе магазин

В субботу вечером в магазин на улице Забалуева пришел нетрезвый гражданин и устроил там настоящий дебош. В торговом зале были обрушены полки, повсюду валялись разбитые бутылки со спиртным и банки пива, провода от сигнализации были оборваны, пол усыпан огнетушащим порошком и оглушительно выла сирена.
Работники торговой точки вызвали охрану, бойцы БГР скрутили хулигана, который никого к себе не подпускал и угрожал ножом.
Нарушителя обезоружили, задержали и передали сотрудникам полиции.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают размер ущерба, причиненного магазину.