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Пьяная драка возле забегаловки произошла в Новосибирске

Сегодня, 12:50
Фото: 1MI
Массовая драка была ночью возле кафе

В Новосибирске возле кафе «Рандеву» произошла драка

Драка произошла в Ленинском районе Новосибирска возле бара, о чем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Сам инцидент произошел в ночь с 19 на 20 ноября возле кафе «Рандеву» на улице Широкой, 19. Как рассказывают местные жители, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сколько было человек в перепалке – не уточняется. О пострадавших неизвестно, как и об итогах драки.

Кроме того, в посте отметили, что такие потасовки происходят каждый выходные. Новосибирцы в комментариях восприняли произошедшую драку негативно.

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Напомним, в Новосибирске в школе избили ученика с эпилепсией. Мальчику после драки не оказали первую помощь.

#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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