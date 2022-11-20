Пьяная драка возле забегаловки произошла в Новосибирске

Сам инцидент произошел в ночь с 19 на 20 ноября возле кафе «Рандеву» на улице Широкой, 19. Как рассказывают местные жители, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
Сколько было человек в перепалке – не уточняется. О пострадавших неизвестно, как и об итогах драки.
Кроме того, в посте отметили, что такие потасовки происходят каждый выходные. Новосибирцы в комментариях восприняли произошедшую драку негативно.
Напомним, в Новосибирске в школе избили ученика с эпилепсией. Мальчику после драки не оказали первую помощь.