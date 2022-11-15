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В Новосибирске подрались водители автобуса и легковушки

Сегодня, 09:58
Фото: ВК-паблик "ЧП Новосибирск"
Драка водителей автобуса и легковушки на ул. Северной
Драка водителей рейсового автобуса и “Лады” на улице Северной в Новосибирске попала на видео, мужчины устроили разборки прямо на проезжей части.
Сюжет
Драка

Запись опубликована в ВК-сообществе “ЧП Новосибирск”. На кадрах видны автобус и перегородивший ему дорогу легковой автомобиль, водители хватают друг друга за куртки и начинают бить руками и ногами, затем их разнимают.

“Просто подрались, сначала уехал водитель легкового автомобиля, а затем и водитель автобуса. Номер автобуса не разглядел, пассажиры внутри были”, - приводит НГС слова очевидца инцидента.

Ранее в столице Сибири подрались на площади Гарина-Михайловского водитель и едва не сбитый им пешеход. Эта драка также попала в соцсети, в комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни писали, что пешеход - “не король" зебры и должен смотреть в оба, когда переходит проезжую часть. Другие клеймили автомобилиста, называя его “водятелом”. 

В Новосибирске подрались водитель и едва не сбитый им пешеход
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#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Автобус#Легковушка#Водители#Драка#Видео
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