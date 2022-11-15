В Новосибирске подрались водители автобуса и легковушки

Запись опубликована в ВК-сообществе “ЧП Новосибирск”. На кадрах видны автобус и перегородивший ему дорогу легковой автомобиль, водители хватают друг друга за куртки и начинают бить руками и ногами, затем их разнимают.
“Просто подрались, сначала уехал водитель легкового автомобиля, а затем и водитель автобуса. Номер автобуса не разглядел, пассажиры внутри были”, - приводит НГС слова очевидца инцидента.
Ранее в столице Сибири подрались на площади Гарина-Михайловского водитель и едва не сбитый им пешеход. Эта драка также попала в соцсети, в комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни писали, что пешеход - “не король" зебры и должен смотреть в оба, когда переходит проезжую часть. Другие клеймили автомобилиста, называя его “водятелом”.