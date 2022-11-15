В Новосибирске подрались водители автобуса и легковушки

Ранее в столице Сибири подрались на площади Гарина-Михайловского водитель и едва не сбитый им пешеход. Эта драка также попала в соцсети, в комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни писали, что пешеход - “не король" зебры и должен смотреть в оба, когда переходит проезжую часть. Другие клеймили автомобилиста, называя его “водятелом”.