В Новосибирске подрались водитель и едва не сбитый им пешеход

На кадрах мужчины машут кулаками, крепко вцепившись друг в друга. Из описания поста следует, что новосибирец в синей куртке и розовых галошах - водитель . Он едва не сбил второго участника драки на пешеходном переходе, что и стало причиной конфликта.
В комментариях к посту люди разделились на два лагеря. Одни писали, что пешеход - “не король" зебры и должен смотреть в оба, когда переходит проезжую часть. Другие клеймили автомобилиста, называя его “водятелом”.
Ранее в этом же VK-сообществе публиковались видео с непристойным поведением новосибирцев в подъездах многоквартирных домов.