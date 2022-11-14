atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске подрались водитель и едва не сбитый им пешеход

Сегодня, 13:36
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Потасовка водителя и пешехода
Инцидент произошел на площади Гарина-Михайловского, видео опубликовало VK-сообщество “АСТ-54” в понедельник.
Сюжет
Драка

На кадрах мужчины машут кулаками, крепко вцепившись друг в друга. Из описания поста следует, что новосибирец в синей куртке и розовых галошах - водитель . Он едва не сбил второго участника драки на пешеходном переходе, что и стало причиной конфликта. 

В комментариях к посту люди разделились на два лагеря. Одни писали, что пешеход - “не король" зебры и должен смотреть в оба, когда переходит проезжую часть. Другие клеймили автомобилиста, называя его “водятелом”.

Ранее в этом же VK-сообществе публиковались видео с непристойным поведением новосибирцев в подъездах многоквартирных домов.

Читайте также:
Новосибирец в пьяном угаре зарезал матьНовосибирец зарезал буйного гостя и спрятал его тело в погребеЧто творят новосибирцы перед камерами: за неприличный жест на фронт
#Общество#Город#Драка#Водитель и пешеход
Подпишитесь
В Новосибирске написали донос на спектакль "Принцесса и людоед": подозрение на ЛГБТ
Вчера, 19:24
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
Сегодня, 17:45
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
Сегодня, 17:56
Мобилизованные массово начали креститься под Новосибирском
Сегодня, 09:15
Мэра Новосибирска накажут за самоуправство – в чем он провинился?
Сегодня, 10:29
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
Сегодня, 18:15