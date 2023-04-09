Пьяный пасынок угнал автомобиль отчима в Новосибирской области и попался полиции

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Инцидент произошел 7 апреля в поселке Маслянино – 58-летний мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля ВАЗ.
Машину нашли на территории того же поселка – авто остановили сотрудники ДПС. За рулем находился пьяный водитель. Его доставили в полицию.
Выяснилось, что угонщиком был 27-летний пасынок мужчины. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а с собой у него не было водительских прав.
В итоге автомобилиста отпустили под подписку о невыезде, а машину вернули отчиму. Продолжается расследование. Напомним, что ранее погоня в Новосибирске за нарушителем обернулась его смертью.