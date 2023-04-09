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Пьяный пасынок угнал автомобиль отчима в Новосибирской области и попался полиции

9 апреля 2023, 03:50
Фото: 1MI
Машина уже у владельца

В Новосибирской области пьяный 27-летний мужчина без прав угнал машину отчима

В поселке Маслянино Новосибирской области молодой мужчина угнал автомобиль у своего отчима, в итоге попал в поле зрения полиции, подробности сообщают в ГУ МВД региона.

Инцидент произошел 7 апреля в поселке Маслянино – 58-летний мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля ВАЗ.

Машину нашли на территории того же поселка – авто остановили сотрудники ДПС. За рулем находился пьяный водитель. Его доставили в полицию.

Выяснилось, что угонщиком был 27-летний пасынок мужчины. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а с собой у него не было водительских прав.

В итоге автомобилиста отпустили под подписку о невыезде, а машину вернули отчиму. Продолжается расследование. Напомним, что ранее погоня в Новосибирске за нарушителем обернулась его смертью. 

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#Эмилия Губарева#Угон#Угонщик#Пьяные#Транспорт#Общество#Город#Новосибирская область
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