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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

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В Новосибирске на новом ЛДС готовы провести тестовый хоккейный матч

7 апреля 2023, 06:28
Фото: atas.info
ЛДС в Новосибирске готов к проведению тестового матча
Новая «Сибирь-арена» в Новосибирске готова к проведению тестового матча. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта региона Сергея Ахапова.

Чиновник рассказал, что все спортивное оборудование подготовлено почти на 100%. Сейчас тестируют турникеты, завершают монтажные работы.

По словам Ахапова, уже в июле инспекторы КХЛ начнут проверять ледовые арены на предмет готовности к играм. ЛДС на левом берегу Новосибирска имеет все шансы получить допуск от комиссии.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты проверят дороги к новому ледовому дворцу спорта, строительство которых обернулось скандалом и уголовным делом в отношении директора МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Он построил дороги с нарушениями и был отправлен под домашний арест.

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#Алина Шефер#ЛДС#КХЛ#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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