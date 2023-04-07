В Новосибирске на новом ЛДС готовы провести тестовый хоккейный матч

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Чиновник рассказал, что все спортивное оборудование подготовлено почти на 100%. Сейчас тестируют турникеты, завершают монтажные работы.
По словам Ахапова, уже в июле инспекторы КХЛ начнут проверять ледовые арены на предмет готовности к играм. ЛДС на левом берегу Новосибирска имеет все шансы получить допуск от комиссии.
Напомним, ранее стало известно, что специалисты проверят дороги к новому ледовому дворцу спорта, строительство которых обернулось скандалом и уголовным делом в отношении директора МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Он построил дороги с нарушениями и был отправлен под домашний арест.