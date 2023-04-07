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Капремонт лихорадит: из 872 домов в Новосибирской области сдали только 256

7 апреля 2023, 07:48
Фото: precedent.tv
В Новосибирской области не выполнили программу по капремонту

В Новосибирской области не выполнили программу по капремонту

По итогам 2022 года в Новосибирской области не выполнили программу капитального ремонта жилых домов. Из запланированных 872 объектов сдали в эксплуатацию только 256.

Как сообщает precedent.tv, Фондом модернизации ЖКХ в 2022 году планировалось провести 1959 работ в 872 многоквартирных домах. Однако в течение года капитальный ремонт был сделан в 256 многоэтажках, проведено лишь 667 восстановительных работ. Таким образом, была отремонтирована лишь треть зданий от плана.

При этом хуже всего ситуация с капитальным ремонтом обстоит в районах Новосибирской области, где в порядок привели всего лишь 32 здания из 156 домов. В Новосибирске удалось отремонтировать 203 из 663 объектов.

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Фактический срыв сроков капитального ремонта в самом Фонде объясняют подорожанием строительных материалов.  В отчете сообщается, что потенциальные подрядчики просто-напросто не являлись на заявленные конкурсы, так как они не успевали за ростом цен и не могли спрогнозировать свою прибыль. Ситуация несколько изменилась после стабилизации ценового сегмента в строительной отрасли, однако подрядчики на этот раз не смогли уложиться в сроки.

Напоминаем, что в Новосибирске приступили к строительству масштабной гостиницы возле ТРК «Ройял Парк». Она появится рядом со скандальной стелой в честь 45-летия Победы.

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#Новосибирская область#Экономика#ЖКХ#Капремонт#Капитальный ремонт#Жилые дома
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