Капремонт лихорадит: из 872 домов в Новосибирской области сдали только 256

Фактический срыв сроков капитального ремонта в самом Фонде объясняют подорожанием строительных материалов. В отчете сообщается, что потенциальные подрядчики просто-напросто не являлись на заявленные конкурсы, так как они не успевали за ростом цен и не могли спрогнозировать свою прибыль. Ситуация несколько изменилась после стабилизации ценового сегмента в строительной отрасли, однако подрядчики на этот раз не смогли уложиться в сроки.