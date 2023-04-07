В Новосибирске начали строить отель возле «Ройял Парк» рядом со скандальной стелой

Однако история на этом не закончилась. В марте нынешнего года главе Центрального района Новосибирска Сергею Канунникову предъявили обвинения в халатности, которая и уничтожила памятник. За время, прошедшее после установки, стела насквозь проржавела и обветшала, а ее поверхность была практически полностью покрыта граффити. Теперь сподвижнику мэра Анатолия Локтя грозит до пяти лет лишения свободы.