В Новосибирске начали строить отель возле «Ройял Парк» рядом со скандальной стелой

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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По данным муниципального портала Новосибирска, на участке рядом с ТРК «Ройял Парк» появится гостиница с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Общая площадь помещений для обслуживания гостиницы составляет 9 783 квадратных метра, этажность отеля может составить до 30 этажей. Застройщиком масштабного проекта является ООО «Специализированный застройщик «Ситистрой».
При этом вокруг строительства отеля постоянно ломались копья в связи с резонансными скандалами. В 2022 году новосибирцев возмутил демонтаж стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне и вырубка сквера рядом с торговым комплексом. Позже в мэрии Новосибирска заявили, что памятный знак нуждался в реставрации и переносе на новое место.
Общественники смогли достучаться до главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, который потребовал возбудить уголовное дело по факту сноса памятной стелы. В итоге так и не отремонтированный, но слегка покрашенный знак вернули на место.
Однако история на этом не закончилась. В марте нынешнего года главе Центрального района Новосибирска Сергею Канунникову предъявили обвинения в халатности, которая и уничтожила памятник. За время, прошедшее после установки, стела насквозь проржавела и обветшала, а ее поверхность была практически полностью покрыта граффити. Теперь сподвижнику мэра Анатолия Локтя грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что мэру Анатолию Локтю внесли представление за халатное отношение к освещению улиц Новосибирска. По данным прокуратуры, фонари не горят в тринадцати местах.