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В Новосибирске начали строить отель возле «Ройял Парк» рядом со скандальной стелой

7 апреля 2023, 06:56
Фото: Официальная страница ТРК «Ройял Парк» «ВКонтакте»
Рядом с ТРК «Ройял Парк» построят отель

В Новосибирске началось строительствот отеля возле «Ройял Парк»

Неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» началось строительство гостиницы на 504 места. Площадь объекта составляет 7 192 квадратных метра. При этом сам проект сопровождался громкими скандалами по вырубке сквера, а затем демонтажем стелы в честь 45-летия Победы.

По данным муниципального портала Новосибирска, на участке рядом с ТРК «Ройял Парк» появится гостиница с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией.  Общая площадь помещений для обслуживания гостиницы составляет 9 783 квадратных метра, этажность отеля может составить до 30 этажей. Застройщиком масштабного проекта является ООО «Специализированный застройщик «Ситистрой».

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При этом вокруг строительства отеля постоянно ломались копья в связи с резонансными скандалами. В 2022 году новосибирцев возмутил демонтаж стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне и вырубка сквера рядом с торговым комплексом. Позже в мэрии Новосибирска заявили, что памятный знак нуждался в реставрации и переносе на новое место.

Общественники смогли достучаться до главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, который потребовал возбудить уголовное дело по факту сноса памятной стелы. В итоге так и не отремонтированный, но слегка покрашенный знак вернули на место.

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Однако история на этом не закончилась. В марте нынешнего года главе Центрального района Новосибирска Сергею Канунникову предъявили обвинения в халатности, которая и уничтожила памятник. За время, прошедшее после установки, стела насквозь проржавела и обветшала, а ее поверхность была практически полностью покрыта граффити. Теперь сподвижнику мэра Анатолия Локтя грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, что мэру Анатолию Локтю внесли представление за халатное отношение к освещению улиц Новосибирска. По данным прокуратуры, фонари не горят в тринадцати местах.

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#Анатолий Локоть#Александр Бастрыкин#Экономика#Строительство#Отель#Стела героям ВОВ#Память#Мэрия Новосибирска
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