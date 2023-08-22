Полпред и Губернатор Новосибирской области обсудили приоритеты строительной отрасли

Глава региона доложил полпреду о строительстве знаковых объектов региона и в целом о работе строительной отрасли. В частности, на территории Новосибирской области в 2023 году планируется построить более 60 объектов социальной инфраструктуры. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлены беспрецедентные средства — более 26 миллиардов рублей. В том числе, планируется строительство более 150 жилых домов социального назначения, предназначенных для детей-сирот и под служебное жилье.