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Встреча Анатолия Серышева и Андрея Травникова

Полпред и Губернатор Новосибирской области обсудили приоритеты строительной отрасли

22 августа 2023, 06:19
Фото: nso.ru
Встреча Анатолия Серышева и Андрея Травникова
СКИФ, кампус НГУ, новая инфекционная больница под Новосибирском, десятки объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник и спортивных объектов. В Новосибирской области продолжается масштабное строительство, работы идут во всех районах.

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Глава региона доложил полпреду о строительстве знаковых объектов региона и в целом о работе строительной отрасли. В частности, на территории Новосибирской области в 2023 году планируется построить более 60 объектов социальной инфраструктуры. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлены беспрецедентные средства — более 26 миллиардов рублей. В том числе, планируется строительство более 150 жилых домов социального назначения, предназначенных для детей-сирот и под служебное жилье.

Встреча Анатолия Серышева и Андрея ТравниковаВстреча Анатолия Серышева и Андрея Травникова
Встреча Анатолия Серышева и Андрея Травникова
Фото: nso.ru

Андрей Травников отметил, что в текущем году в эксплуатацию уже введены такие масштабные объекты, как новый ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена» и терминал аэропорта имени А. И. Покрышкина. Продолжается строительство крупнейших объектов инфраструктуры: кампуса мирового уровня Новосибирского национального исследовательского государственного университета, инфекционной больницы в Новосибирском районе, Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово.

Встреча Анатолия Серышева и Андрея ТравниковаВстреча Анатолия Серышева и Андрея Травникова
Встреча Анатолия Серышева и Андрея Травникова
Фото: nso.ru

Полпред отметил эффективное развитие строительной сферы в регионе, подчеркнув важность возводимых объектов для экономики Новосибирской области. Центр коллективного пользования «СКИФ» — это уникальный объект, значимый для будущего Сибири и всей России, в этой связи его строительство находится на особом контроле, добавил он.

«На территории региона успешно реализуется национальный проект „Жильё и городская среда“ — одна из инициатив, принятых главой государства с целью обеспечения граждан комфортным и качественным жильём, развитой социальной инфраструктурой», — убеждён полномочный представитель.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Андрей Травников#Ольга Храмушкина#Губернатор Травников
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