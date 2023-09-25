О новых льготах для пенсионеров рассказал замминистра труда и социального развития

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Для пенсионеров, получивших удостоверение «Ветеран труда» в Новосибирской области, действовал льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте — в дачный сезон они оплачивали 50% от стоимости проезда.
На пресс-конференции 25 сентября, посвященной Декаде пожилого человека, заместитель министра труда и социального развития Владимир Машанов рассказал, как изменится эта льгота с 1 января 2024 года:
«Эта мера со следующего года расширяется до 100%, и будет действовать не в сезон, а в течение года, мы посчитали, что более чем 300 тысяч льготников смогут воспользоваться этой мерой поддержки. Ее по-прежнему можно будет заменить на денежную выплату, если пенсионер не пользуется электричками. Для этого нужно будет написать заявление. Если кто-то уже ранее писал заявление о замене льготы на денежную выплату, то снова писать его не нужно, заявление будет действовать».
Отметим, что компенсация льготы денежной выплатой до расширения льготы в рублевом эквиваленте в этом году составляет 27,96 рублей в месяц.
Стало известно, что нового в льготах при оплате ЖКХ в Новосибирской области.