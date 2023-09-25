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Пенсионеры, получившие удостоверение Ветеран труда, смогут ездить на электричках бесплатно.

О новых льготах для пенсионеров рассказал замминистра труда и социального развития

25 сентября 2023, 07:54
Фото: 1MI
Пенсионеры, получившие удостоверение Ветеран труда, смогут ездить на электричках бесплатно.
Как изменится льготный проезд на электричках пригородного сообщения для пенсионеров Новосибирской области, рассказал заместитель министра труда и социального развития Владимир Машанов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Декаде пожилого человека 2023.

Для пенсионеров, получивших удостоверение «Ветеран труда» в Новосибирской области, действовал льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте — в дачный сезон они оплачивали 50% от стоимости проезда.

На пресс-конференции 25 сентября, посвященной Декаде пожилого человека, заместитель министра труда и социального развития Владимир Машанов рассказал, как изменится эта льгота с 1 января 2024 года:

«Эта мера со следующего года расширяется до 100%, и будет действовать не в сезон, а в течение года, мы посчитали, что более чем 300 тысяч льготников смогут воспользоваться этой мерой поддержки. Ее по-прежнему можно будет заменить на денежную выплату, если пенсионер не пользуется электричками. Для этого нужно будет написать заявление. Если кто-то уже ранее писал заявление о замене льготы на денежную выплату, то снова писать его не нужно, заявление будет действовать».

Отметим, что компенсация льготы денежной выплатой до расширения льготы в рублевом эквиваленте в этом году составляет 27,96 рублей в месяц.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Льготы#Пенсионеры#Ольга Храмушкина
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