В Новосибирской области с начала года выросли объемы производства яйца и мяса птицы

Производство мяса птицы с января по июль 2023 года составило 40,5 тыс. тонн (110,2% к уровню аналогичного периода прошлого года), по данным Новосибирскстата. Самообеспеченность региона мясом курицы превышает 90%. Также с профицитом Новосибирская область обеспечена яйцом: за 1 полугодие 2023 года во всех категориях хозяйств региона было произведено более 500 млн штук яиц. Производство яиц покрывает потребности региона в 1,4 раза.