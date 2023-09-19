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Объемы производства яиц за 7 месяцев этого года в Новосибирской области в 1,4 раза превысили спрос в регионе.

В Новосибирской области с начала года выросли объемы производства яйца и мяса птицы

19 сентября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Объемы производства яиц за 7 месяцев этого года в Новосибирской области в 1,4 раза превысили спрос в регионе.
Новосибирские производители яиц превзошли потребности региона в 1,4 раз, а производители мяса птицы на 10% превысили прошлогодний показатель — объемы производства в этих двух сферах за последний год выросли.

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили что, птицеводство сегодня остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, а птицефабрики — одними из самых современных и технологичных животноводческих предприятий региона.

Данный сектор экономики продолжает развиваться и с профицитом обеспечивает потребности регионального рынка в птицеводческой продукции. Для увеличения производства мяса птицы и удовлетворения потребности населения АО ПФ «Евсинская» по решению руководства холдинга перепрофилировалась с яичного направления на мясное. Рабочие места птицефабрики сохранятся в полном объеме.

Валовое производство яиц к концу года составит не менее 1 миллиарда штук.Валовое производство яиц к концу года составит не менее 1 миллиарда штук.
Валовое производство яиц к концу года составит не менее 1 миллиарда штук.

Производство мяса птицы с января по июль 2023 года составило 40,5 тыс. тонн (110,2% к уровню аналогичного периода прошлого года), по данным Новосибирскстата. Самообеспеченность региона мясом курицы превышает 90%. Также с профицитом Новосибирская область обеспечена яйцом: за 1 полугодие 2023 года во всех категориях хозяйств региона было произведено более 500 млн штук яиц. Производство яиц покрывает потребности региона в 1,4 раза.

Сельскохозяйственным предприятиям по разведению птицы оказывается государственная поддержка в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Новосибирская область является профицитным регионом по производству птицеводческой продукции, излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны.

К концу 2023 года по прогнозным данным поголовье птицы составит не менее восьми миллионов голов, валовое производство яиц не менее 1 миллиарда штук, производство мяса птицы увеличится на 11% и составит более 93 тысяч тонн.

Продовольственная безопасность Новосибирской области будет обеспечена в полном объеме социально доступными продуктами питания, производимыми птицеводческими предприятиями.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Ольга Храмушкина
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