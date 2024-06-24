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625 научных разработок поддержало правительство Новосибирской области за 5 лет

625 научных разработок поддержало правительство Новосибирской области за 5 лет

24 июня 2024, 05:57
Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области с 2019 года правительством региона поддержано более 600 научных проектов, гранты выданы на общую сумму более 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новосибирские ученые получили гранты на создание тест-систем для корректировки лечения онкологии, выведение новых сортов пшеницы, создание многофункциональных кристаллов для создания оптических волокон и устройств микроэлектроники, другие.

Грантовую поддержку научных проектов правительство региона оказывает в рамках нацпроекта «Наука и университеты» совместно с Российским Фондом фундаментальных исследований с 2017 года, с Российским научным фондом — с 2021 года.

«Механизм совместных конкурсов с РНФ успешно себя зарекомендовал с 2021 года. Гранты дают возможность ученым реализовать свои научные идеи, научным организациям — приобрести новое оборудование, от которого напрямую зависит скорость развития науки и решение прикладных задач, которые ставит перед собой научное сообщество в новых реалиях, мотивируют молодых ученых оставаться в регионе и воплощать свои исследования совместно с индустриальными партнерами», — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

На V конференции «Проекты, поддержанные правительством Новосибирской области, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским научным фондом, для экономики региона» был представлен ряд научных разработок, нашедших поддержку у областного правительства и научного сообщества.

Они касаются разных сфер — оптимизации технологии геномного редактирования с использованием лабораторных и сельскохозяйственных животных, оценки влияния опухолевого микроокружения на рост и дифференцировку стволовой кроветворной клетки, использования наилучших доступных технологий в целях сокращения углеродного следа на предприятиях Новосибирской области. Ученые разработали методику оценки состояния техногенно-нарушенных земель Новосибирской области и прогнозирования направлений их альтернативного использования. Также созданы методики получения многофункциональных кристаллов, выращивания известных и новых синтетических кристаллов, создания «пирамид генов», стабилизирующих содержание белка и клейковины в зерне мягкой пшеницы, оценки и прогнозирования пространственного развития Новосибирской области на основе интеграции баз микроданных, геоинформационных систем и аппарата эконометрического моделирования.

Фото: Правительство Новосибирской области
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