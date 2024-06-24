625 научных разработок поддержало правительство Новосибирской области за 5 лет

Они касаются разных сфер — оптимизации технологии геномного редактирования с использованием лабораторных и сельскохозяйственных животных, оценки влияния опухолевого микроокружения на рост и дифференцировку стволовой кроветворной клетки, использования наилучших доступных технологий в целях сокращения углеродного следа на предприятиях Новосибирской области. Ученые разработали методику оценки состояния техногенно-нарушенных земель Новосибирской области и прогнозирования направлений их альтернативного использования. Также созданы методики получения многофункциональных кристаллов, выращивания известных и новых синтетических кристаллов, создания «пирамид генов», стабилизирующих содержание белка и клейковины в зерне мягкой пшеницы, оценки и прогнозирования пространственного развития Новосибирской области на основе интеграции баз микроданных, геоинформационных систем и аппарата эконометрического моделирования.