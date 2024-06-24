ВИЧ и гепатит С будут искать у жителей Новосибирска в июне

В июне тест-мобиль будет работать три дня по несколько часов в разных локациях Новосибирска. Так, 24 июня с 14 до 19 часов можно будет пройти бесплатное тестирование на площади Калинина. 26 июня с 15 до 17 часов — в Заельцовском парке. 28 июня с 14 до 19 часов тест-мобиль будет стоять возле ГПНТБ.