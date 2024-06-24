ВИЧ и гепатит С будут искать у жителей Новосибирска в июне

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В июне тест-мобиль будет работать три дня по несколько часов в разных локациях Новосибирска. Так, 24 июня с 14 до 19 часов можно будет пройти бесплатное тестирование на площади Калинина. 26 июня с 15 до 17 часов — в Заельцовском парке. 28 июня с 14 до 19 часов тест-мобиль будет стоять возле ГПНТБ.
Бесплатные выездные тестирования в Новосибирске проводят регулярно. Делают это, чтобы охватить как можно больше населения.
По вопросам ВИЧ и СПИД рекомендуют обращаться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД», телефон 349-59-65.