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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

ВИЧ и гепатит С будут искать у жителей Новосибирска в июне

ВИЧ и гепатит С будут искать у жителей Новосибирска в июне

24 июня 2024, 04:34
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцам предлагают пройти бесплатную проверку на ВИЧ-инфекцию и гепатит С. Результат будет готов в течение 15 минут, рассказали в Департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

В июне тест-мобиль будет работать три дня по несколько часов в разных локациях Новосибирска. Так, 24 июня с 14 до 19 часов можно будет пройти бесплатное тестирование на площади Калинина. 26 июня с 15 до 17 часов — в Заельцовском парке. 28 июня с 14 до 19 часов тест-мобиль будет стоять возле ГПНТБ.

Фото: Департамент по социальной политике Новосибирска

Бесплатные выездные тестирования в Новосибирске проводят регулярно. Делают это, чтобы охватить как можно больше населения.

По вопросам ВИЧ и СПИД рекомендуют обращаться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД», телефон 349-59-65.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Проверка#Тест#Вич
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