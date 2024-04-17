В Новосибирске выдали новое разрешение на футбольный манеж — кто его построит

Предыдущее разрешение было выдано в сентябре прошлого года. Оно станет недействительным уже в начале мая. Право на возможность строительства и ввода футбольного манежа в эксплуатацию получило ООО «Альбитофир». Компания прошла регистрацию в качестве юридического лица в Новосибирске в 2021 году и специализируется на строительстве объектов спорта.