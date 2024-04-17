В Новосибирске выдали новое разрешение на футбольный манеж — кто его построит

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Предыдущее разрешение было выдано в сентябре прошлого года. Оно станет недействительным уже в начале мая. Право на возможность строительства и ввода футбольного манежа в эксплуатацию получило ООО «Альбитофир». Компания прошла регистрацию в качестве юридического лица в Новосибирске в 2021 году и специализируется на строительстве объектов спорта.
Разрешение выдано на основании официального распоряжения главы Новосибирского региона Андрея Травникова. Площадь земельного участка — 11, 2 тысячи квадратных метров, площадь манежа — 850, 34 квадратных метра. Внутри планируется обустроить шесть площадок для тренировок по мини-футболу. Стоимость работ предварительно оценивается в 120 миллионов рублей.
Стоит отметить, что в августе 2022 года глава Минспорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что будущий манеж закроет потребности в тренировках футболистов.
«Мы сможем перекрыть необходимость игр и тренировок в футбольное межсезонье на площадках под крышей с хорошим покрытием. Тренировка на постоянной основе в постоянной локации — хорошо. Однако [после закрытия Soccer Arena] площадок, где функционировало бы несколько полей и манежей, мы не нашли», — отметил министр.