atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В Новосибирске выдали разрешение на строительство футбольного манежа в Дзержинском саду

В Новосибирске выдали новое разрешение на футбольный манеж — кто его построит

17 апреля 2024, 08:42
Фото: 1MI
В Новосибирске выдали разрешение на строительство футбольного манежа в Дзержинском саду

Мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на футбольный манеж

Администрацией города Новосибирска выдана разрешительная документация на строительство футбольного манежа возле Дзержинского сада. Срок действия — конец сентября 2025 года. До этого в строительстве спортивного объекта возникали паузы.

Предыдущее разрешение было выдано в сентябре прошлого года. Оно станет недействительным уже в начале мая. Право на возможность строительства и ввода футбольного манежа в эксплуатацию получило ООО «Альбитофир». Компания прошла регистрацию в качестве юридического лица в Новосибирске в 2021 году и специализируется на строительстве объектов спорта.

Разрешение выдано на основании официального распоряжения главы Новосибирского региона Андрея Травникова. Площадь земельного участка — 11, 2 тысячи квадратных метров, площадь манежа — 850, 34 квадратных метра. Внутри планируется обустроить шесть площадок для тренировок по мини-футболу. Стоимость работ предварительно оценивается в 120 миллионов рублей.

Новую парковку с конечной остановкой автобусов построят у ЛДС в Новосибирске
Узнать подробнее

Стоит отметить, что в августе 2022 года глава Минспорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что будущий манеж закроет потребности в тренировках футболистов.

«Мы сможем перекрыть необходимость игр и тренировок в футбольное межсезонье на площадках под крышей с хорошим покрытием. Тренировка на постоянной основе в постоянной локации — хорошо. Однако [после закрытия Soccer Arena] площадок, где функционировало бы несколько полей и манежей, мы не нашли», — отметил министр.
В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» за мошенничество и подкуп
Узнать подробнее
Читайте также:
Адвокаты обжаловали арест экс-главы футбольного клуба «Новосибирск» Директор «Центра водных видов спорта» будет в СИЗО до лета из-за пустого бассейна
#Александр Ляхов#Экономика#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Футбол#Андрей Травников#Мэрия Новосибирска#Проект#Сергей Ахапов
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Вчера, 05:39
В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО
Сегодня, 06:55
Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске — видео задержания
Сегодня, 05:34
Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула
Сегодня, 06:16
15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца
Сегодня, 04:07
Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске
Сегодня, 04:55
"