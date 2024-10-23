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Posted 23 октября, 07:16

Published 23 октября, 07:16

Modified 23 октября, 07:18

Updated 23 октября, 07:18

Мероприятия рассчитаны на детей разного возраста

В регионе растет количество мероприятий в рамках проекта «Культура для школьников»

23 октября 2024, 07:16
Фото: nso.ru
Мероприятия рассчитаны на детей разного возраста
Более 4 тысяч мероприятий с начала года прошло в рамках межведомственного проекта, сообщили в правительстве Новосибирской области.

В Новосибирской области проект «Культура для школьников» был запущен в 2019 году — в числе первых пилотных регионов. Он направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

«Мы стремимся к тому, чтобы культура была понятной, доступной и открытой для подрастающего поколения. Для этого постоянно разрабатываются новые адаптированные программы для школьников: спектакли, выставки, экскурсии, просветительские и интерактивные мероприятия. Нам важно повышать интерес к культуре среди школьников и их родителей, а также раскрывать творческий потенциал подрастающего поколения», — рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

В этом году театры Новосибирской области продолжают регулярный показ спектаклей для школьников и семейной аудитории. В рамках проекта проходят театральные мастер-классы, творческие конкурсы, совместные показы и концерты с учащимися.

В Краеведческом музее действуют специальные программы Детского центра, проводятся бесплатные экскурсии для школьников. В 2024 году впервые была организована просветительская программа школьного летнего лагеря при музее.

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Новосибирская областная научная библиотека в этом году провела уже более 90 различных мероприятий: встречи с писателями, «часы чтения» с актерами театров, акцию «Библиотека на траве», лекции и викторины. На регулярной основе действует историко-литературный клуб «Эленарда», цикл встреч «Уроки истории» и семейный клуб «Читающая суббота».

Учреждения культуры Новосибирской области проводят специальные мероприятия также для учащихся районных общеобразовательных учреждений. С каждым годом их количество растет за счет расширения географии мероприятий — организации выездных программ для школьников. Творческие коллективы выезжают со спектаклями, концертами, выставками в районы области.

Проект «Культура для школьников» разработан министерством просвещения и министерством культуры России, на территории области он реализуется министерством культуры региона совместно с региональным министерством образования.

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