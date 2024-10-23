В регионе растет количество мероприятий в рамках проекта «Культура для школьников»

Новосибирская областная научная библиотека в этом году провела уже более 90 различных мероприятий: встречи с писателями, «часы чтения» с актерами театров, акцию «Библиотека на траве», лекции и викторины. На регулярной основе действует историко-литературный клуб «Эленарда», цикл встреч «Уроки истории» и семейный клуб «Читающая суббота».