В регионе растет количество мероприятий в рамках проекта «Культура для школьников»

Posted 23 октября, 07:16
Published 23 октября, 07:16
Modified 23 октября, 07:18
Updated 23 октября, 07:18
В Новосибирской области проект «Культура для школьников» был запущен в 2019 году — в числе первых пилотных регионов. Он направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.
«Мы стремимся к тому, чтобы культура была понятной, доступной и открытой для подрастающего поколения. Для этого постоянно разрабатываются новые адаптированные программы для школьников: спектакли, выставки, экскурсии, просветительские и интерактивные мероприятия. Нам важно повышать интерес к культуре среди школьников и их родителей, а также раскрывать творческий потенциал подрастающего поколения», — рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
В этом году театры Новосибирской области продолжают регулярный показ спектаклей для школьников и семейной аудитории. В рамках проекта проходят театральные мастер-классы, творческие конкурсы, совместные показы и концерты с учащимися.
В Краеведческом музее действуют специальные программы Детского центра, проводятся бесплатные экскурсии для школьников. В 2024 году впервые была организована просветительская программа школьного летнего лагеря при музее.
Новосибирская областная научная библиотека в этом году провела уже более 90 различных мероприятий: встречи с писателями, «часы чтения» с актерами театров, акцию «Библиотека на траве», лекции и викторины. На регулярной основе действует историко-литературный клуб «Эленарда», цикл встреч «Уроки истории» и семейный клуб «Читающая суббота».
Учреждения культуры Новосибирской области проводят специальные мероприятия также для учащихся районных общеобразовательных учреждений. С каждым годом их количество растет за счет расширения географии мероприятий — организации выездных программ для школьников. Творческие коллективы выезжают со спектаклями, концертами, выставками в районы области.
Проект «Культура для школьников» разработан министерством просвещения и министерством культуры России, на территории области он реализуется министерством культуры региона совместно с региональным министерством образования.