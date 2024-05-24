Губернатор Андрей Травников открыл Дни культуры Новосибирской области в Беларуси

Губернатор также посетил заводы «БЕЛДЖИ» и «БелАЗ». Он отметил, что с «БелАЗом» уже существует сотрудничество, которое нужно расширить. А вот «БЕЛДЖИ» может стать новым партнером для новосибирских заводов. Также в сельхозмашиностроении есть много начатых проектов, которые хотелось бы развивать. Новосибирские заводы заинтересованы в приобретении станков белорусского производства, а у Новосибирска есть инновационные компании, которые поставляют узлы для этих станков. Сотрудничество также развивается между предприятиями микроэлектроники.