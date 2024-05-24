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Сейчас губернатор на встрече в Беларуси

Губернатор Андрей Травников открыл Дни культуры Новосибирской области в Беларуси

24 мая 2024, 04:21
Фото: сайт правительства НСО
Сейчас губернатор на встрече в Беларуси
В Большом театре оперы и балета Республики Беларусь премьер-министр Роман Головченко и глава Новосибирской области Андрей Травников посетили выставочные площадки проекта «Дни культуры Новосибирской области».

В ходе мероприятия, представители ознакомились с выставками, такими как «Окаменевшее время», «История Новосибирской области», «Национальный костюм: традиции и современность» и «Сибирь многоликая».

Андрей Травников отметил, что он рад представить культуру региона в Беларуси. Он подчеркнул, что Сибирь — это территория с разнообразной природой, место встречи разных народов, эпох, культур и кухонь. Этот проект является частью плана развития сотрудничества между Беларусью и Новосибирской областью.

Губернатор также посетил заводы «БЕЛДЖИ» и «БелАЗ». Он отметил, что с «БелАЗом» уже существует сотрудничество, которое нужно расширить. А вот «БЕЛДЖИ» может стать новым партнером для новосибирских заводов. Также в сельхозмашиностроении есть много начатых проектов, которые хотелось бы развивать. Новосибирские заводы заинтересованы в приобретении станков белорусского производства, а у Новосибирска есть инновационные компании, которые поставляют узлы для этих станков. Сотрудничество также развивается между предприятиями микроэлектроники.

Поездка в Беларусь

Таким образом, экономика Новосибирской области очень разнообразна, и руководители области и Беларуси активно ищут новые ниши для развития сотрудничества. Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, в свою очередь, поблагодарил губернатора Андрея Травникова и правительство Новосибирской области за организацию такого мероприятия, как Дни культуры Новосибирской области.

«В нашей стране свято чтится память о воинах-сибиряках, защищавших и освобождавших Белоруссию в годы Великой Отечественной войны. Белорусско-российское культурное сотрудничество опирается на опыт прошлых поколений и смотрит в будущее, а значит, впереди у нас очень важные, красивые, масштабные проекты».
Культурные достижения Новосибирской области покажут в Республике Беларусь
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирская область#Россия#Беларусь#Андрей Травников#Минск
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