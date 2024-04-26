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Победители региональных этапов примут участие во всероссийском конкурсе

Андрей Травников наградил лучших педагогов Новосибирской области

26 апреля 2024, 09:19
Фото: nso.ru
Победители региональных этапов примут участие во всероссийском конкурсе
Губернатор Андрей Травников и сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий приняли участие в торжественной церемонии, посвящённой подведению итогов педагогических конкурсов в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

Андрей Травников вручил дипломы победителям конкурсов «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года». Глава региона обратил внимание, что 2024 год объявлен Годом семьи, а 2023 прошел под знаком Года педагога и наставника.

По словам губернатора, одна из главных задач, стоящих перед учителями и обществом — вернуть восприятие школы и семьи, как единого целого. А победителям профессиональных состязаний пожелал дальнейших успехов.

«Очень приятно слышать от участников конкурса, что они чувствовали поддержку не только от старших товарищей, но даже от своих коллег, которые участвовали, казалось бы, в остром соревновании. Хочется пожелать, чтобы последующие поколения участников конкурса года всё чаще и крепче чувствовали это родственное отношение, чтобы большая педагогическая семья Новосибирской области стала крепче, дружнее и больше. Тем, кому сегодня повезёт — удачи при участии во всероссийском конкурсе!» — сказал Андрей Травников.

Абсолютным победителем 31-го областного конкурса «Учитель года» признана Татьяна Осинцева, учитель начальных классов лицея №9 Центрального округа Новосибирска. Победители и лауреаты всех конкурсов получают денежные премии.

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