Андрей Травников наградил лучших педагогов Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Андрей Травников вручил дипломы победителям конкурсов «Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года». Глава региона обратил внимание, что 2024 год объявлен Годом семьи, а 2023 прошел под знаком Года педагога и наставника.
По словам губернатора, одна из главных задач, стоящих перед учителями и обществом — вернуть восприятие школы и семьи, как единого целого. А победителям профессиональных состязаний пожелал дальнейших успехов.
«Очень приятно слышать от участников конкурса, что они чувствовали поддержку не только от старших товарищей, но даже от своих коллег, которые участвовали, казалось бы, в остром соревновании. Хочется пожелать, чтобы последующие поколения участников конкурса года всё чаще и крепче чувствовали это родственное отношение, чтобы большая педагогическая семья Новосибирской области стала крепче, дружнее и больше. Тем, кому сегодня повезёт — удачи при участии во всероссийском конкурсе!» — сказал Андрей Травников.
Абсолютным победителем 31-го областного конкурса «Учитель года» признана Татьяна Осинцева, учитель начальных классов лицея №9 Центрального округа Новосибирска. Победители и лауреаты всех конкурсов получают денежные премии.