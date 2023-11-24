«Почувствовать историю»: новосибирский педагог учит детей, играя в солдатики

Любовь к «солдатикам» у новосибирца с детства. В четырнадцать лет он приобрел первый набор и краски, а позже собрал внушительную коллекцию миниатюр. Однако перед исполнением давней мечты стать историком мужчина окончил юридический и семь лет работал в правоохранительных органах.