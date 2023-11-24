«Почувствовать историю»: новосибирский педагог учит детей, играя в солдатики

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Любовь к «солдатикам» у новосибирца с детства. В четырнадцать лет он приобрел первый набор и краски, а позже собрал внушительную коллекцию миниатюр. Однако перед исполнением давней мечты стать историком мужчина окончил юридический и семь лет работал в правоохранительных органах.
Сейчас Михаил Бондаренко преподает историю в школе №50 ученикам с 5 по 11 класс. Когда мужчина принес на урок свою внушительную коллекцию исторической миниатюры, дети побросали смартфоны и рассматривали фигурки. Теперь темы занятий запоминаются ими практически наизусть.
«Детям не нужны гаджеты, их так занимают родители. Мои артефакты — шрапнель, монету времен Екатерины Великой — можно потрогать и пощупать. Даже самая талантливая презентация не даст этого ощущения истории», — заявил учитель в беседе с «КП-Новосибирск».
Самые активные ученики уже записались в кружок и теперь проводят все свободное время за изучением истории и покраской миниатюр. При этом самыми старательными являются девочки.
Михаил Бондаренко применяет знания и для научных занятий. Сейчас он пишет магистерскую диссертацию по применению миниатюры в интерактивных уроках истории. По его мнению, это очень важно для закрепления и понимания материала.
«Даешь детям подержать пулю весом шестнадцать граммов. И спрашиваешь: почему солдаты буквально боготворили хирурга Николая Пирогова? Подобные пули буквально ломали кости, а медик изобрел гипсовые повязки, которые способствовали заживлению. Такое не прочтешь в учебниках. И это помогает прочувствовать историю с головы до пят», — считает Михаил Бондаренко.