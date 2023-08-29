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Порядка 90% педагогических вакансий закрыто в школах Новосибирской области.

1000 педагогов за лето трудоустроено в школы Новосибирской области

29 августа 2023, 06:35
Фото: Николай Русанов / 1MI
Порядка 90% педагогических вакансий закрыто в школах Новосибирской области.
Министерство образования Новосибирской области закрыло порядка 90% педагогических вакансий: за лето в школы региона трудоустроено 1000 человек, большинство из них — молодые новосибирские педагоги.

«В 2022-2023 учебном году численность педагогических работников общеобразовательных организаций составила 25 551 человек. В финальные месяцы прошлого учебного года, по состоянию на 1 июня 2023 года, в школах Новосибирской области было зафиксировано 1136 вакансий, что составляло 3,6% от общего числа педагогов в регионе — это традиционные показатели, связанные с завершением учебного года. При подготовке к новому учебному году, в течение лета, региональным министерством образования была проведена серьезная работа по решению этого вопроса. В результате в новый учебный год школы региона вступают с показателем вакансий менее 0,5%», — прокомментировал заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

Ежегодно министерством образования Новосибирской области проводится мониторинг кадровой потребности педагогических работников на территории Новосибирской области. Закрытие выявленной потребности в педагогических кадрах проведено главным образом благодаря трудоустройству молодых специалистов — 1 сентября приступят к работе более 800 выпускников НГПУ и педагогических колледжей. Также в Новосибирскую область летом прибыло около 100 педагогов из других регионов. Дополнительно 54 учителя приступят к работе по программе «Земский учитель».

Оставшиеся вакансии на первые месяцы учебного года будут закрыты путем перераспределения нагрузки, внутреннего совместительства в общеобразовательных организациях. При этом министерство образования совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области продолжит работу по привлечению педагогов в школы и повышению престижа профессии учителя.

Последний доклад уходящего министра образования о готовности школ принял губернатор
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Сергей Федорчук, уходящий с поста министра образования, доложил о готовности школ к 1 сентября.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Учителя#Педагоги#Ольга Храмушкина
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