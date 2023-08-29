1000 педагогов за лето трудоустроено в школы Новосибирской области

«В 2022-2023 учебном году численность педагогических работников общеобразовательных организаций составила 25 551 человек. В финальные месяцы прошлого учебного года, по состоянию на 1 июня 2023 года, в школах Новосибирской области было зафиксировано 1136 вакансий, что составляло 3,6% от общего числа педагогов в регионе — это традиционные показатели, связанные с завершением учебного года. При подготовке к новому учебному году, в течение лета, региональным министерством образования была проведена серьезная работа по решению этого вопроса. В результате в новый учебный год школы региона вступают с показателем вакансий менее 0,5%», — прокомментировал заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.