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Дом-2

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Май
Влад Кадони рассказал, как на самом деле попал на «Дом 2»
Шоумен не хотел участвовать в телепроекте, но его уговорили продюсеры, сообщил Кадони в ходе программы «Алена, блин! Посидим» на платформе Vk.
20 мая, 02:55
Апрель
Звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире — она пролежала 41 день
31 марта в собственной квартире была найдена мертвой звезда «Дома-2» Либерж Кпадону. Привлеченные запахом разложения соседи вызвали МЧС и вскрыли квартиру. Причины смерти неизвестны, однако у погибшей был рак легких.
1 апреля, 06:11
Ноябрь 2023
Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев снова пришел на проект «Дом-2»
Футболист Игорь Григорьев из Новосибирска присоединился к проекту «Дом-2» для того, чтобы строить свои отношения с Элиной Рахимовой, с которой они виделись ещё до участия в шоу.
11 ноября 2023, 03:57

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