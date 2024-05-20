Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев снова пришел на проект «Дом-2»

Футболист Игорь Григорьев из Новосибирска присоединился к проекту «Дом-2» для того, чтобы строить свои отношения с Элиной Рахимовой, с которой они виделись ещё до участия в шоу.