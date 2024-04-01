atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

У Либерж Кпадону был рак легких

Звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире — она пролежала 41 день

1 апреля 2024, 06:11
Фото: Starhit
У Либерж Кпадону был рак легких

В квартире обнаружили мертвой участницу «Дома-2» Либерж Кпадону

31 марта в собственной квартире была найдена мертвой звезда «Дома-2» Либерж Кпадону. Привлеченные запахом разложения соседи вызвали МЧС и вскрыли квартиру. Причины смерти неизвестны, однако у погибшей был рак легких.

Выяснилось, что Либерж Кпадону умерла еще в феврале. Ни соседи, ни родители не знали о произошедшем. Живущая рядом соседка скупо сообщила о смерти участницы «Дома-2», не проявив эмоций. «Умерла. Сегодня нашли ее дома», — цитирует Starhit Людмилу.

Однако подруга и коллега по «Дому-2» Алиана Устименко не может сдержать слез.

«Я тебя очень ждала»: Ольга Бузова расплакалась перед Давой в Китае
Узнать подробнее
«41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не идет на ум, одни слезы. Родители ничего не знают. Пожалуйста, не надо негативить», — написала Алиана Устименко в соцсетях.

Осенью 2023 года у Либерж Кпадону обнаружили рак легких. В середине февраля ей сделали операцию. Умершей было 36 лет

Блогер Дава из Новосибирска подарил себе на день рождения дорогую машину
Узнать подробнее
Читайте также:
Участница шоу «Мама в 16» рассталась с отцом двоих детейНовосибирская школьница стала мамой двойниВладелец тату-салона из Новосибирска стал гостем шоу «Это нормально?» на ТНТ
#Культура#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Смерть#Гибель#Телевидение#Александр Ляхов#Реалити-шоу#Дом-2#Шоу-бизнес
Подпишитесь
Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?
Сегодня, 03:29
Пассажиры трамвая пострадали при столкновении с троллейбусом в Новосибирске
Сегодня, 07:01
ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ»
Сегодня, 04:58
С 1 апреля в Новосибирской области стартовал весенний призыв в армию
Сегодня, 03:02
Отставки и назначения в ХК «Сибирь»: Чего ждать от изменений в руководстве клуба
29 марта, 14:45
Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина
29 марта, 09:50
"