Звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире — она пролежала 41 день

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Выяснилось, что Либерж Кпадону умерла еще в феврале. Ни соседи, ни родители не знали о произошедшем. Живущая рядом соседка скупо сообщила о смерти участницы «Дома-2», не проявив эмоций. «Умерла. Сегодня нашли ее дома», — цитирует Starhit Людмилу.
Однако подруга и коллега по «Дому-2» Алиана Устименко не может сдержать слез.
«41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не идет на ум, одни слезы. Родители ничего не знают. Пожалуйста, не надо негативить», — написала Алиана Устименко в соцсетях.
Осенью 2023 года у Либерж Кпадону обнаружили рак легких. В середине февраля ей сделали операцию. Умершей было 36 лет