Звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире — она пролежала 41 день

Выяснилось, что Либерж Кпадону умерла еще в феврале. Ни соседи, ни родители не знали о произошедшем. Живущая рядом соседка скупо сообщила о смерти участницы «Дома-2», не проявив эмоций. «Умерла. Сегодня нашли ее дома», — цитирует Starhit Людмилу.