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На выпускном в НВИ офицер сделал предложение руки и сердца возлюбленной

17 июня 2023, 04:27
Фото: atas.info
Выпускной подходит к концу
В субботу, 17 июня в Новосибирском военном институте проходит выпускной. На торжественном мероприятии один из выпускников сделал девушке предложение прямо на плацу после бального танца.

Курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева празднуют окончание учебного года и свой выпускной в офицерском звании. На плацу института состоялись торжественные мероприятия, посвященные окончанию 47-го выпуска.

Почти 300 лейтенантов получили дипломы, а несколько выпускников были отмечены золотыми медалями. Их имена будут помещены на доске почета института. Накануне офицерам вручили погоды.

На празднике с поздравительной речью выступили космонавт из Новосибирска Анна Кикина и актер Дмитрий Певцов. По традиции, выпускники провели бал, а одним из запоминающихся событий стало то, что офицер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка ответила согласием.

В Новосибирском военном институте начался 47-й выпуск офицеров
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#Эмилия Губарева#Выпускной#Общество#Новосибирск
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