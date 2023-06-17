На выпускном в НВИ офицер сделал предложение руки и сердца возлюбленной

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 05:44
Курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева празднуют окончание учебного года и свой выпускной в офицерском звании. На плацу института состоялись торжественные мероприятия, посвященные окончанию 47-го выпуска.
Почти 300 лейтенантов получили дипломы, а несколько выпускников были отмечены золотыми медалями. Их имена будут помещены на доске почета института. Накануне офицерам вручили погоды.
На празднике с поздравительной речью выступили космонавт из Новосибирска Анна Кикина и актер Дмитрий Певцов. По традиции, выпускники провели бал, а одним из запоминающихся событий стало то, что офицер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка ответила согласием.