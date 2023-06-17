На выпускном в НВИ офицер сделал предложение руки и сердца возлюбленной

На празднике с поздравительной речью выступили космонавт из Новосибирска Анна Кикина и актер Дмитрий Певцов. По традиции, выпускники провели бал, а одним из запоминающихся событий стало то, что офицер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка ответила согласием.