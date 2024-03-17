atas.info
ГлавноеВсе новости

Фанаты

Выбрать дату
2024
Актер Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами
Актер Никита Кологривый обвинил хозяев кинотеатра «Победа» в Новосибирске в неумении встречать гостей и заявил, что они плохо организуют фан-встречи.
17 марта, 02:52
Певец Шура назвал «дебильным трепом» новость об опоздании на концерт в Новосибирске
Певец Шура опроверг информацию о задержке концерта в Новосибирске, несмотря на то, что зрители заявляли об опоздании артиста на час.
11 марта, 09:39
2023
Концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на протесты
Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, несмотря на протесты и возмущения, состоялся на «Локомотив-Арене» с участием около пяти тысяч человек.
23 октября 2023, 01:18
Болельщики ХК «Сибирь» спели песню «Кукла колдуна» во время матча в ЛДС
Болельщики «Сибири» порадовали фанатов группы «Король и шут» на игре с «Динамо».
29 сентября 2023, 09:05
Где взять бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены», кому не хватило на сайте
11 августа 2023, 03:31
КХЛ призвала прекратить «осквернять» гимн России болельщиков «Сибири»
Континентальная хоккейная лига рекомендовала хоккейному клубу «Сибирь» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» на гимне России.
8 февраля 2023, 07:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика