КХЛ призвала прекратить «осквернять» гимн России болельщиков «Сибири»

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Континентальная хоккейная лига рекомендовала хоккейному клубу «Сибирь» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» на гимне России, сообщает «СЭ».
Во время исполнения государственного гимна страны болельщики клуба не первый год скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».
После 60 игр регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» занимает 2-е место в таблице Восточной Конференции с 77 очками. Команда выдшла в плей-офф Кубка Гагарина 2023. На первом месте располагается «Ак Барс» с 77 очками, который обходит сибирскую команду по дополнительным показателям.
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