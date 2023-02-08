КХЛ призвала прекратить «осквернять» гимн России болельщиков «Сибири»

После 60 игр регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» занимает 2-е место в таблице Восточной Конференции с 77 очками. Команда выдшла в плей-офф Кубка Гагарина 2023. На первом месте располагается «Ак Барс» с 77 очками, который обходит сибирскую команду по дополнительным показателям.



Ранее мы сообщали, что возник ажиотаж на старте продаж билетов на новогодние матчи ХК «Сибирь»





