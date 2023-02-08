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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

КХЛ призвала прекратить «осквернять» гимн России болельщиков «Сибири»

8 февраля 2023, 07:44
Фото: Пресс-служба ХК «Сибирь»
Болельщики клуба не первый год коверкают слова государственного гимна

КХЛ рекомендует новосибирской «Сибири» пресекать осквернение государственного гимна

Континентальная хоккейная лига рекомендовала хоккейному клубу «Сибирь» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» на гимне России.

Континентальная хоккейная лига рекомендовала хоккейному клубу «Сибирь» пресекать скандирование «Славься, Сибирь» на гимне России, сообщает «СЭ».

Во время исполнения государственного гимна страны болельщики клуба не первый год скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «славься, страна».

После 60 игр регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» занимает 2-е место в таблице Восточной Конференции с 77 очками. Команда выдшла в плей-офф Кубка Гагарина 2023. На первом месте располагается «Ак Барс» с 77 очками, который обходит сибирскую команду по дополнительным показателям.

Ранее мы сообщали, что возник ажиотаж на старте продаж билетов на новогодние матчи ХК «Сибирь»


 

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#Андрей Боровых#Хоккей#Хк сибирь#КХЛ#Спорт#Новосибирск#Фанаты
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