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В Новосибирске раскупили почти все билеты на хоккейные матчи в январе

Сегодня, 08:34
Фото: ХК "Сибирь"
Небывалый ажиотаж возник на старте продаж билетов на матчи ХК «Сибирь в январе
Небывалый ажиотаж возник на старте продаж билетов на новогодние матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске 20 декабря. В каких секторах ещё остались места, узнал Atas.info.

Почти все билеты массово раскупили болельщики на игру с омским «Авангардом», которая состоится 5 января 2023 года. Всего шесть свободных мест на трибунах осталось в секторе 12, а в 10-м – девять мест.

На момент написания публикации в данных секторах быстро поредели места в рядах, которые ближе ко льду.

Ещё порядка 414 мест зрители могут успеть забронировать в секторе 7. Около 245-ти доступны в секторе 14.

Билеты буквально таят на глазах. Уже недоступны несколько секторов из-за того, что все места там заняты. А продажи стартовали, к слову, в 15:00 по нск.

Стоимость билетов на матчи хоккейного клуба "Сибирь" можно посмотреть на их официальном сайте. Также мы писали об этом ранее.

Самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Хоккей#ЛДС
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Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
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