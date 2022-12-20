Почти все билеты массово раскупили болельщики на игру с омским «Авангардом», которая состоится 5 января 2023 года. Всего шесть свободных мест на трибунах осталось в секторе 12, а в 10-м – девять мест.
На момент написания публикации в данных секторах быстро поредели места в рядах, которые ближе ко льду.
Ещё порядка 414 мест зрители могут успеть забронировать в секторе 7. Около 245-ти доступны в секторе 14.
Билеты буквально таят на глазах. Уже недоступны несколько секторов из-за того, что все места там заняты. А продажи стартовали, к слову, в 15:00 по нск.
Стоимость билетов на матчи хоккейного клуба "Сибирь" можно посмотреть на их официальном сайте. Также мы писали об этом ранее.