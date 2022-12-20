atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске

Сегодня, 08:33
Фото: ХК "Сибирь"
Билеты разлетелись за считанные минуты
Ажиотажный спрос на дорогие билеты хоккейного клуба «Сибирь» возник в Новосибирске. За билеты просят до 2-х тысяч рублей — их раскупают за считанные минуты. Смотрим цены.

20 декабря на сайте хк «Сибирь» открылись продажи билетов на матчи в старом ЛДС. Самый долгожданный матч сезона 2022-2023 — это Сибирь (Новосибирская область) и Авангард (Омск). Спустя несколько минут после открытия продаж, новосибирцы раскупили большую часть билетов на матч 5 января.

Самая минимальная цена за один — 600 рублей, а самая максимальная — 2200 рублей. Цены не сильно отличаются и от других матчей.

  • Матч 28 декабря: Сибирь (Новосибирская область) — Автомобилист (Екатеринбург) — от 550 до 2000 рублей.
  • Матч 30 декабря: Сибирь (Новосибирская область) — Барыс (Астана) — от 450 до 1700 рублей.
  • Матч 7 января: Сибирь (Новосибирская область) — Динамо (Минск) — от 600 до 2200 рублей.
  • Матч 9 января: Сибирь (Новосибирская область) — АК Барс (Казань) — от 600 до 2200 рублей.
  • Матч 18 января: Сибирь (Новосибирская область) — Нефтехимик (Нижнекамск) — от 450 до 1700 рублей.
В Новосибирске раскупили почти все билеты на хоккейные матчи в январе
Узнать подробнее

Новосибирские болельщики не раз обсуждали дороговизну билетов на матчи ХК «Сибирь». Чтобы попасть в лучший сектор, необходимо отдать более 2 тысяч рублей. Эта сумма оказалась выше, чем в других клубах  КХЛ в новом сезоне 2022/2023.

Однако стоит отметить, что хоккейные матчи «Сибири» никогда и не были дешевыми. Цены взлетели пару лет назад, когда провели ремонт в старом здании ЛДС «Сибирь». Кстати, в Новосибирске билеты дороже, чем на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга. Причем ХК «Сибирь» не входит в число сильнейших команд КХЛ.

ХК «Сибирь» вербует хоккеистов в роддомах Новосибирска
Узнать подробнее

Напомним, что ранее новорожденные в роддомах начали получать бирки от ХК «Сибирь». Такая акция была придумала в честь 60-летия клуба. 

#Эмилия Губарева#Спорт#ЛДС#ЛДС "Сибирь"
Подпишитесь
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
Сегодня, 08:28
Раскрыты самые необычные пункты в райдерах звёзд из Новосибирска
18 декабря 05:38
Студия дизайнера Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании деньги «за яйца»
Сегодня, 02:56
Дикая метель в Новосибирске парализовала движение на дорогах
Сегодня, 01:57
Метели и гололедица: что ждет Новосибирск 20 декабря
Вчера, 15:55
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15