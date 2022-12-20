Самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске

20 декабря на сайте хк «Сибирь» открылись продажи билетов на матчи в старом ЛДС. Самый долгожданный матч сезона 2022-2023 — это Сибирь (Новосибирская область) и Авангард (Омск). Спустя несколько минут после открытия продаж, новосибирцы раскупили большую часть билетов на матч 5 января.
Самая минимальная цена за один — 600 рублей, а самая максимальная — 2200 рублей. Цены не сильно отличаются и от других матчей.
Новосибирские болельщики не раз обсуждали дороговизну билетов на матчи ХК «Сибирь». Чтобы попасть в лучший сектор, необходимо отдать более 2 тысяч рублей. Эта сумма оказалась выше, чем в других клубах КХЛ в новом сезоне 2022/2023.
Однако стоит отметить, что хоккейные матчи «Сибири» никогда и не были дешевыми. Цены взлетели пару лет назад, когда провели ремонт в старом здании ЛДС «Сибирь». Кстати, в Новосибирске билеты дороже, чем на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга. Причем ХК «Сибирь» не входит в число сильнейших команд КХЛ.
Напомним, что ранее новорожденные в роддомах начали получать бирки от ХК «Сибирь». Такая акция была придумала в честь 60-летия клуба.