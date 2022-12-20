Самые дорогие билеты на игры ХК Сибири продают в Новосибирске

Однако стоит отметить, что хоккейные матчи «Сибири» никогда и не были дешевыми. Цены взлетели пару лет назад, когда провели ремонт в старом здании ЛДС «Сибирь». Кстати, в Новосибирске билеты дороже, чем на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга. Причем ХК «Сибирь» не входит в число сильнейших команд КХЛ.